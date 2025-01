Ex OM : Pape Gueye raconte, « quand il est parti, tout le monde était choqué »

Pape Gueye, l’ex-milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, a récemment évoqué son expérience sous la direction de Marcelino lors d’une interview avec FootMercato. Si l’international sénégalais n’a pas eu l’occasion de jouer avec l’entraîneur espagnol à Marseille à cause de sa suspension, il a néanmoins partagé des réflexions sur la relation qui s’est nouée entre eux et sur l’ambiance qui régnait à Marseille avant le départ inattendu de Marcelino.

Dans un premier extrait, Pape Gueye décrit la manière dont Marcelino a perçu son attitude durant la période de suspension pour FootMercato : « Je n’ai pas eu la chance de jouer sous ses ordres parce que j’étais suspendu. Mais je m’entraînais tous les jours et moi, j’étais dans un délire, en gros, même si je suis suspendu, je vais me donner à fond. Je pense qu’en voyant ça, il a vu que ce petit, il a quelque chose. Il a un mental, parce qu’en vrai, quatre mois, je pouvais me dire, Bon vas-y, je vais choisir mes entraînements ou je vais un peu moins travailler. » Cette détermination a semble-t-il marqué Marcelino, qui a apprécié la volonté de Gueye, comme il le souligne lui-même : « Il a vu que j’étais vraiment déterminé à revenir en bonne forme. » Gueye poursuit en mettant en avant le côté humain de l’entraîneur : « C’est quelqu’un d’humain, avant tout. Et je pense que c’est pour ça qu’on s’est bien entendus. Parce que dans ce milieu-là, c’est compliqué de trouver des bonnes personnes, des personnes honnêtes. Et je pense que lui, c’est quelqu’un de droit dans ses bottes. »

L’ancien joueur marseillais aborde ensuite la question de la décision de départ de Marcelino, qu’il n’a toujours pas comprise. « En vrai, je ne sais pas pourquoi ça n’a pas marché parce qu’il avait des idées bien claires. Moi, je n’étais pas au match, mais aux entraînements, l’équipe travaillait bien. On faisait beaucoup de vidéos. » Il souligne la surprise générale à l’annonce du départ de l’entraîneur espagnol : « Quand il est parti, tout le monde était choqué. Si un coach fait n’importe quoi, on voit que ce qu’il propose ne correspond pas, on va le sentir. Mais là, tout le monde était surpris. On ne connaît pas vraiment les raisons de son départ. »

Malgré son court passage à l’OM, Pape Gueye a gardé un respect profond pour Marcelino qu’il a rejoint ensuite à Villarreal. Le départ de ce dernier de l’OM reste cependant un mystère, tant pour les joueurs que pour le staff.