Mercato OM : Villarreal et Marcelino proches de refaire un coup à la Pape Gueye ?

En fin de contrat en juin prochain, Bilal Nadir pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès la fin de saison. Selon le média espagnol Fichajes, Villarreal serait en position favorable pour recruter le milieu marseillais sans indemnité de transfert. Une situation qui intervient alors que le joueur n’était pas présent dans le groupe face à l’OL.

Une situation contractuelle qui interroge à Marseille

À 22 ans, Bilal Nadir arrive à un tournant de son parcours avec l’Olympique de Marseille. En fin de contrat en juin, le milieu de terrain formé au club n’a toujours pas prolongé, ce qui ouvre la porte à un départ libre dans les prochains mois.

A lire : OM : Beye confirme 4 absences face au TFC demain !

Son absence du groupe olympien lors du choc face à l’OL dimanche soir a alimenté les interrogations autour de son avenir. Sans communication officielle du club sur ce choix, le contexte contractuel du joueur peut peser dans les décisions sportives de Habib Beye, soucieux de s’appuyer sur des éléments pleinement engagés dans la durée.

Malgré un potentiel technique reconnu en interne, Bilal Nadir peine encore à s’imposer durablement dans la rotation marseillaise en Ligue 1.

Villarreal attentif au dossier

D’après les informations publiées par Fichajes, Villarreal serait en pole position pour accueillir l’international marocain. Le club espagnol souhaiterait profiter de sa situation contractuelle pour le recruter sans verser d’indemnité de transfert, dans une logique similaire à certaines opérations réalisées ces dernières saisons.

Toujours selon le média espagnol, les discussions seraient déjà avancées et la piste aurait été validée par la direction du club de Liga. En France, Bilal Nadir percevrait un salaire annuel estimé à 270 000 euros. Sa valeur marchande est actuellement évaluée à 9 millions d’euros par Transfermarkt.

À ce stade, ni l’Olympique de Marseille ni l’entourage du joueur n’ont confirmé officiellement l’existence d’un accord. Le dossier s’inscrit toutefois pleinement dans l’actualité du mercato OM, alors que le club phocéen doit gérer plusieurs situations contractuelles sensibles à l’approche de l’été.