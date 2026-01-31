Paris FC – OM (2-2) : Marseille se saborde (encore !)

Déjà fragilisé par son élimination en Ligue des champions en milieu de semaine, l’Olympique de Marseille a vécu une nouvelle désillusion ce samedi avec un match nul 2-2 sur la pelouse du Paris FC. Longtemps en maîtrise et devant au score grâce à Greenwood puis Aubameyang, l’OM a totalement perdu le fil dans le dernier quart d’heure. Ce nouveau coup d’arrêt laisse une impression d’énorme gâchis et prolonge une semaine noire pour le club phocéen.

Dans une entame prudente, les deux équipes se sont d’abord observées, le Paris FC cherchant surtout à sécuriser sa relance face au pressing marseillais. L’OM a progressivement pris le contrôle du ballon sans pour autant se montrer très fluide dans les trente derniers mètres. À la 16e minute, Greenwood a provoqué le tournant du match en débordant dans la surface, poussant Mbow à commettre une main sanctionnée par l’arbitre après recours à la vidéo. L’attaquant anglais s’est chargé lui-même du penalty et a ouvert le score d’un tir maîtrisé à ras de terre. Ce but a libéré les Marseillais, plus confiants dans l’utilisation du ballon malgré quelques imprécisions techniques. Le Paris FC a tenté de réagir en montant d’un cran, notamment par des centres venus des côtés, sans réellement inquiéter Rulli. Marseille s’est montré dangereux en contre, avec plusieurs situations autour de Greenwood et Aubameyang, mais sans parvenir à faire le break avant la pause. À la mi-temps, l’OM menait logiquement 1-0 tout en laissant une impression de maîtrise encore fragile.

2-0 et encore l’effondrement en fin de match !

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont affiché de meilleures intentions, mais l’OM a vite repris la main dans le jeu. À la 54e minute, une récupération haute de Höjbjerg a permis à Greenwood de centrer parfaitement pour Aubameyang, qui a doublé la mise au second poteau. Ce but semblait mettre Marseille à l’abri, tant les Phocéens dominaient alors techniquement et physiquement. Les occasions se sont ensuite multipliées, à l’image de la tête de Balerdi sur le poteau ou des contres tranchants menés par Greenwood. Mais l’entrée de Traoré a marqué le début du basculement, avec une perte de balle suivie d’une faute évitable à l’origine du coup franc parisien. Sur cette action, Ikoné a réduit l’écart de la tête, relançant totalement le match. Fébrile, l’OM a reculé et perdu toute maîtrise dans les dernières minutes. Dans le temps additionnel, une sortie manquée de Rulli a offert un penalty au Paris FC, transformé par Kebbal pour arracher l’égalisation. En quelques instants, Marseille a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras, concluant une semaine catastrophique par un nouveau scénario cruel.