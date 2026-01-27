Paris FC – OM : les supporters marseillais interdits, le club dépose un recours !

L’Olympique de Marseille a officiellement réagi à la décision de la Préfecture de police de Paris d’interdire le déplacement de ses supporters pour le match face au Paris FC, prévu ce samedi dans la capitale. Le club phocéen regrette cette mesure et a engagé un recours afin de tenter de faire réexaminer la situation.

Une interdiction préfectorale qui prive l’OM de ses supporters

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’Olympique de Marseille indique avoir pris connaissance de l’arrêté préfectoral interdisant « la circulation et l’accès au stade à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM » à l’occasion de la rencontre face au Paris FC. Cette décision empêche donc tout déplacement de supporters marseillais pour ce match programmé à Paris.

Le club marseillais exprime son regret face à une mesure qui « prive une nouvelle fois ses supporters de la possibilité de suivre leur équipe lors d’un déplacement officiel ». L’OM rappelle dans ce contexte son attachement à la possibilité pour ses supporters d’accompagner l’équipe « partout, en France comme à l’étranger », dans un cadre organisé et sécurisé, conformément aux principes régulièrement défendus par le club.

Cette interdiction s’inscrit dans un contexte récurrent de restrictions de déplacements de supporters en Ligue 1, un sujet sensible qui touche régulièrement plusieurs clubs du championnat.

L’OM évoque la réciprocité et engage un recours

Dans son communiqué, l’Olympique de Marseille souligne également un élément précis : lors du match aller disputé à l’Orange Vélodrome en août dernier, les supporters du Paris FC avaient été autorisés à se déplacer à Marseille. Le club précise qu’aucun incident ni débordement n’avait alors été constaté, et s’interroge sur « l’absence de mise en œuvre du principe de réciprocité » pour la rencontre de ce samedi.

Face à cette situation, l’OM annonce avoir officiellement déposé un recours afin que la décision de la Préfecture de police de Paris puisse être réexaminée. Le club affirme vouloir « user de l’ensemble des voies de recours à sa disposition » pour défendre ce qu’il considère comme un principe fondamental du football.

Dans son message, l’Olympique de Marseille insiste sur la place centrale des supporters, rappelant que « le football ne peut pas se concevoir sans supporters » et que leur présence participe pleinement à l’âme du sport. Le club met en garde contre des restrictions répétées susceptibles de fragiliser les valeurs de passion, de ferveur et d’équité.

Enfin, l’OM, entraîné par Roberto De Zerbi, se dit disponible pour travailler avec l’ensemble des acteurs concernés et les autorités compétentes, afin de garantir la sécurité de tous et de trouver des solutions « encadrées et proportionnées » pour les déplacements de supporters.