Pas de CMA CGM au Vel, un talent portugais visé et Balerdi vers la Premier League… Les 3 infos OM de ce mercredi !

En ce 16 avril 2026, Olympique de Marseille continue d’alimenter l’actualité entre réorganisation interne et fortes convoitises sur son effectif. Le club phocéen avance sur plusieurs dossiers majeurs en vue du prochain mercato estival. Entre la recherche d’un nouveau directeur sportif, la valorisation de ses talents offensifs et les incertitudes autour de certains cadres, les lignes bougent. Tour d’horizon des trois informations majeures du jour côté OM.

Mercato OM : Directeur sportif… après Giuntoli, un nouveau nom !

La quête du futur directeur sportif s’intensifie à Marseille. Après la piste menant à Cristiano Giuntoli, un autre profil prend de l’ampleur : celui de Paul Mitchell.

Libre depuis son départ de Newcastle United, l’Anglais dispose d’un CV particulièrement solide. Passé par Southampton FC puis Tottenham Hotspur, il s’est imposé comme un expert du recrutement, aussi bien chez les professionnels que dans la formation.

Son expérience internationale, notamment au sein de la galaxie Red Bull GmbH et à AS Monaco, renforce encore son profil. Sur le Rocher, il a contribué au retour du club sur la scène européenne et au développement de structures durables.

Plus récemment, son passage à Newcastle s’est conclu par un succès historique avec une victoire en Carabao Cup. Un élément qui séduit en interne, où l’on cherche un profil capable de structurer un projet sportif sur le long terme. Son arrivée représenterait un signal fort dans la nouvelle ère incarnée notamment par Stéphane Richard.

Mercato OM : Paixão visé par de gros clubs, Marseille veut un énorme chèque

Arrivé l’été dernier, Igor Paixão s’impose déjà comme l’une des grandes valeurs marchandes de l’effectif marseillais.

L’ailier brésilien attire plusieurs cadors européens. En Angleterre, Arsenal FC serait particulièrement intéressé et envisagerait une première offre autour de 35 millions d’euros, rapidement jugée insuffisante par l’OM. Liverpool FC suit également le dossier de près, notamment en raison de la connaissance du joueur par son entraîneur.

En Allemagne, Bayer Leverkusen reste attentif, sans encore passer à l’offensive. Face à cet intérêt croissant, Marseille a fixé ses conditions : entre 50 et 60 millions d’euros pour envisager un départ.

Cette valorisation élevée s’explique aussi par le statut du joueur, devenu un élément clé du système, au même titre que Mason Greenwood. Par ailleurs, Paixão pourrait réclamer une revalorisation salariale importante, ce qui ajoute une variable supplémentaire dans ce dossier déjà brûlant.

Mercato OM : ça se précise pour Højbjerg !

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg pourrait animer l’été marseillais. Le capitaine de l’OM est dans le viseur de la Juventus FC.

Le club turinois, emmené par Luciano Spalletti et Thierry Comolli, souhaite renforcer son entrejeu avec des profils expérimentés. Højbjerg correspond parfaitement à ces critères, avec son leadership et sa régularité.

Une offre avoisinant les 15 millions d’euros pourrait être formulée. Un montant relativement accessible pour un joueur sous contrat jusqu’en 2028, mais dont l’importance dans le dispositif marseillais est capitale.

Malgré ses déclarations récentes affirmant son attachement à l’OM, l’intérêt persistant de la Juventus laisse planer le doute. Un départ représenterait un tournant majeur pour Marseille, tant sur le plan sportif que dans le vestiaire.

À l’approche du mercato estival, ce dossier reste à surveiller de près, alors que la Juventus explore aussi d’autres pistes comme Manuel Locatelli ou Stanislav Lobotka.