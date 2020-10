Pas de loyer demandé par la Mairie à l’OM pour le Vélodrome comme le dit Eyraud ? Pas vraiment…

L’Olympique de Marseille est bien évidemment en grande difficulté au niveau de ses recettes billetteries très fortement impactées par le contexte actuel. Jacques-Henri Eyraud a même laissé penser cette semaine sur RMC que la Mairie serait prête à oublier le loyer demandé pour le Vélodrome afin de les aider. Mais est-ce bien exact ?

« On ne peut évidemment pas payer le loyer prévu quand on joue à huis clos. J’irai jusqu’au bout sur ce sujet-là. On a des discussions, on va essayer de trouver un accord. J’ai entendu le premier adjoint, dire qu’il ne demanderait pas à l’OM de payer le loyer par rapport à ce qu’est le Covid »

Jacques-Henri Eyraud – Source : RMC Sport

Le premier adjoint, Benoît Payan, a t-il vraiment dit qu’il ne demanderait pas de loyer à l’OM ? Pas exactement.

Pas d’augmentation durant la Covid mais après…

Il a très clairement laissé entendre, à nos confrères de La Marseillaise, qu’il n’augmenterait pas le loyer demandé au club durant la crise du Covid mais il n’est jamais question d’une exonération complète…

« Tant qu’on est dans le Covid et que le club ne peut pas faire de recettes, hors de question de pressuriser l’OM et le mettre à genoux. (…) On a une équipe qui ne peut plus jouer devant des spectateurs et ne fait aucune recette de billetterie. À aucun moment, je ne mettrai en danger le club. Je cherche des solutions pour que les Marseillais et l’OM trouvent une voie médiane. (…) Quand on sortira du Covid, la négociation redeviendra compliquée pour l’OM. »

Benoît Payan – Source : La Marseillaise

