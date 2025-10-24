Info Chrono
« Pas de raison de s'inquiéter pour l'OM » selon ce consultant TV !
OM Actualités

« Pas de raison de s’inquiéter pour l’OM » selon ce consultant TV !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le consultant de l’Equipe Ludovic Obraniak estime que malgré quelques flottements défensifs et le revers à Lens, Marseille reste solide et capable de rebondir rapidement.

 

Présent dans l’After Foot sur RMC, Ludovic Obraniak s’est voulu rassurant concernant la suite de la saison marseillaise. Malgré un passage à vide et la défaite face au Sporting (2-1), l’ancien international polonais estime qu’il n’y a « pas de quoi s’inquiéter » pour l’OM.
« L’équipe a montré de belles choses, elle est revenue dans le coup, notamment grâce à son bon parcours en championnat et au match contre l’Ajax qui lui a permis de se relancer », a-t-il expliqué.

Selon lui, la première demi-heure du dernier match prouve que les joueurs restent concernés et capables de produire du jeu : « Quand l’OM est acteur de son match, il y a de quoi se satisfaire. »

« Une équipe qui ne sait pas subir »

 

L’ancien joueur de Bordeaux a toutefois pointé quelques faiblesses défensives, notamment dans la gestion du système à cinq derrière. « C’est une équipe qui ne sait pas subir », analyse-t-il. « Quand tu ramènes du monde sur la dernière ligne, c’est difficile, surtout contre des dynamiteurs sur les côtés. Tu ne sais jamais qui prend qui. »

Ces imprécisions, selon lui, ont coûté quelques occasions à l’OM en début de seconde période.

 

 

Mais malgré ces ajustements à trouver, Obraniak reste confiant : « Cette équipe a de la suite dans les idées. Elle a une bonne défense, des joueurs offensifs capables de prendre le lead et d’aller chercher d’autres choses. »

Pour l’ancien joueur, Marseille possède encore toutes les armes pour réaliser une belle saison, en championnat comme en Ligue des champions.

