« Pas de raison de s’inquiéter pour l’OM » selon ce consultant TV !

Le consultant de l’Equipe Ludovic Obraniak estime que malgré quelques flottements défensifs et le revers à Lens, Marseille reste solide et capable de rebondir rapidement.

Présent dans l’After Foot sur RMC, Ludovic Obraniak s’est voulu rassurant concernant la suite de la saison marseillaise. Malgré un passage à vide et la défaite face au Sporting (2-1), l’ancien international polonais estime qu’il n’y a « pas de quoi s’inquiéter » pour l’OM.

« L’équipe a montré de belles choses, elle est revenue dans le coup, notamment grâce à son bon parcours en championnat et au match contre l’Ajax qui lui a permis de se relancer », a-t-il expliqué.

Selon lui, la première demi-heure du dernier match prouve que les joueurs restent concernés et capables de produire du jeu : « Quand l’OM est acteur de son match, il y a de quoi se satisfaire. »

🗣💬 “Quand tu regardes la première demi-heure et que l’OM est acteur de son match, il y a de quoi être rassuré. C’est une équipe qui ne sait pas subir, elle a de la suite dans les idées”@Ludo_Obraniak ne crie pas à l’inquiétude pour l’OM malgré sa défaite face au Sporting. pic.twitter.com/HQO11tLPBp — After Foot RMC (@AfterRMC) October 22, 2025

« Une équipe qui ne sait pas subir »

L’ancien joueur de Bordeaux a toutefois pointé quelques faiblesses défensives, notamment dans la gestion du système à cinq derrière. « C’est une équipe qui ne sait pas subir », analyse-t-il. « Quand tu ramènes du monde sur la dernière ligne, c’est difficile, surtout contre des dynamiteurs sur les côtés. Tu ne sais jamais qui prend qui. »

Ces imprécisions, selon lui, ont coûté quelques occasions à l’OM en début de seconde période.

Mais malgré ces ajustements à trouver, Obraniak reste confiant : « Cette équipe a de la suite dans les idées. Elle a une bonne défense, des joueurs offensifs capables de prendre le lead et d’aller chercher d’autres choses. »

Pour l’ancien joueur, Marseille possède encore toutes les armes pour réaliser une belle saison, en championnat comme en Ligue des champions.