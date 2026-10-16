Angers vs OM, la valeur du club sous McCourt et le « Match le plus inclusif » : Les 3 infos OM de ce soir

Paul Seixas sera l’invité exceptionnel de Ligue 1+ avant Lyon-Nice. Alban Juster revient sur la progression économique de l’OM depuis l’arrivée de Frank McCourt. La LFP met également en avant son engagement pour un football plus inclusif.

1. Paul Seixas invité de Ligue 1+ avant Lyon-Nice, l’OM face à Angers dimanche

La 7e journée de Ligue 1 McDonald’s sera marquée par la présence de Paul Seixas sur Ligue 1+. Vainqueur du Tour de Lombardie et supporter de l’Olympique Lyonnais, le jeune coureur sera l’invité du club avant la rencontre entre l’OL et l’OGC Nice, dimanche soir. Il sera en direct sur le plateau de la chaîne à 20h30, avant de donner le coup d’envoi du match. Pour l’Olympique de Marseille, cette journée débutera à 15 heures avec la réception de l’Angers SCO. La LFP présente cette rencontre comme une occasion pour les Marseillais de retrouver la première moitié du classement. Ligue 1+ proposera également plusieurs entretiens et immersions durant le week-end, avec notamment une caméra dans le vestiaire niçois pour Lyon-Nice. La chaîne déploiera par ailleurs une campagne consacrée à la santé visuelle, avec des actions autour du flou et un test de vue prévu dans l’émission 90+1.

2. Alban Juster chiffre la progression de l’OM depuis le rachat par Frank McCourt

À l’occasion des dix ans de l’ère McCourt, Alban Juster, directeur général finance de l’OM, a accordé un entretien à ICI Provence. Il estime que le club s’est fortement structuré, notamment grâce au développement de ses revenus commerciaux. Ceux-ci seraient passés d’environ 50 millions d’euros il y a dix ans à près de 150 millions aujourd’hui, hors droits télévisés. La valeur économique des contrats de sponsoring aurait, elle, plus que doublé. Le dirigeant évoque aussi une communauté d’environ 30 millions de personnes sur les réseaux sociaux, dont plus de 65 % à l’étranger. Les revenus liés à la billetterie et aux hospitalités auraient également été multipliés entre deux et deux fois et demie. Alban Juster estime que seul le PSG devance encore l’OM en France sur les revenus commerciaux. Il souligne toutefois la nécessité de progresser sur la marge, dans un contexte marqué par la baisse des droits télévisés.

« Pour faire simple, on était à peu près à 50 millions d’euros de revenus commerciaux il y a 10 ans, aujourd’hui on est aux alentours de 150 (millions d’euros). Et ça ne prend pas en compte les droits télé, donc on a des revenus commerciaux qui ont quasiment triplé. Malheureusement, les droits télé, eux, ont pris le chemin inverse. »

3. La LFP met en avant le « Match le plus inclusif » à Toulouse

La LFP, World Football Summit et Integrated Dreams accompagneront le Toulouse FC pour l’organisation du « Match le plus inclusif », prévu le 21 mars lors de la rencontre face au FC Lorient. L’initiative vise à développer les dispositifs d’accueil des personnes en situation de handicap dans les stades. Plusieurs solutions seront mises en place : navette accessible, audiodescription, aide à la vue, espaces adaptés aux personnes atteintes de troubles sensoriels ou autistiques et personnel dédié. Les joueurs porteront un maillot sans leur nom, remplacé par sept pictogrammes représentant les différentes familles de handicap. Des enfants en situation de handicap et des enfants valides accompagneront les joueurs lors de leur entrée sur la pelouse. Le programme comprend aussi un job dating, une visite accessible du stade, des actions de sensibilisation et des initiations au cécifoot et au rugby fauteuil. Cette opération s’inscrit dans la démarche #1TEAM de la LFP, qui travaille avec les clubs professionnels sur l’accessibilité des compétitions. Aucun dispositif spécifique concernant l’OM n’est annoncé dans cette communication, mais le club évolue dans le même championnat concerné par cette démarche de la Ligue.