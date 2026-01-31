PFC – OM : Deux grosses incertitudes côté Paris, Marseille sans Bakola ni Emerson et Gomes !

À quelques heures du match à Jean-Bouin, l’incertitude plane autour de la présence de Maxime Lopez face à l’Olympique de Marseille. Touché à la cuisse, le milieu du Paris FC reste néanmoins pleinement mobilisé pour être apte contre son club formateur, selon les informations de La Provence.

Maxime Lopez, une incertitude médicale suivie de près

La situation de Maxime Lopez est scrutée de près à l’approche de cette rencontre très attendue. Le capitaine du Paris FC, formé à l’OM, traîne une blessure à la cuisse qui rend sa participation incertaine pour le match de ce samedi à Jean-Bouin. D’après La Provence, le joueur de 27 ans n’est pas à 100 %, mais continue de travailler en interne pour tenter de tenir sa place.

Dans cette optique, Maxime Lopez a fait le choix de se mettre en retrait sur le plan médiatique. Toujours selon La Provence, l’ancien milieu marseillais a décliné les sollicitations cette semaine afin de se concentrer exclusivement sur sa récupération et sur ce rendez-vous particulier face à l’Olympique de Marseille.

Un rendez-vous symbolique face au club formateur

Ce match revêt une dimension particulière pour Maxime Lopez, profondément attaché à l’OM, où il a été formé et lancé au plus haut niveau. Entre 2014 et 2021, le milieu de terrain a disputé 150 rencontres sous le maillot olympien, s’imposant comme un élément régulier de l’effectif marseillais durant plusieurs saisons.

Malgré ce pépin physique, le joueur du Paris FC aurait de grandes chances de débuter la rencontre, toujours selon La Provence. S’il est jugé apte, Maxime Lopez devrait également retrouver le brassard de capitaine, symbole de son statut de cadre au sein de l’équipe parisienne. Même chose pour H. Traoré…

Sa présence ou non aura forcément un impact sportif et émotionnel sur cette affiche, tant son profil et son histoire restent étroitement liés à l’Olympique de Marseille. Pour De Zerbi, le groupe est presque au complet. Bakola, annoncé à Sassuolo est absent, Emerson blessé et Gomes suspendu.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #PFCOM Voici les 2️⃣2️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face au Paris FC ! 💪 pic.twitter.com/oq6hJYSZmu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2026

Onze possible du PFC :

Trapp – H. Traoré (ou Ollila), Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui – M. Lopez (ou A. Camara), Munetsi – Kebbal, Krasso, M. Simon (ou Koleosho)

Onze possible de l’OM :

Rulli – Pavard (ou T. Weah), Balerdi, Aguerd, Medina – Hojbjerg, Q. Timber – Greenwood, Nwaneri, H.J. Traoré (ou Paixão) – Gouiri (ou Aubameyang)