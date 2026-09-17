Physique vs football : OM, les kilomètres parcourus veulent-ils vraiment dire quelque chose ?

Dans le football moderne, les données physiques sont devenues omniprésentes. Après chaque rencontre, les kilomètres parcourus, le nombre de sprints ou les courses à haute intensité sont utilisés pour mesurer l’engagement d’une équipe et l’état de forme des joueurs.

Mais une équipe qui court davantage joue-t-elle forcément mieux ? À l’inverse, une formation qui affiche une faible distance totale souffre-t-elle nécessairement d’un problème physique ?

Les chiffres relevés au début de la saison 2026-2027 permettent d’apporter quelques éléments de réponse. Ils montrent surtout que la distance parcourue doit être replacée dans son contexte tactique.

Que mesurent réellement les statistiques de course ?

La distance totale représente l’ensemble des déplacements effectués par les joueurs d’une équipe pendant une rencontre. Elle additionne les phases de marche, de course à faible intensité, d’accélération et de sprint.

Cette statistique donne une première indication sur le volume d’activité, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’évaluer la qualité de l’effort.

Deux équipes peuvent parcourir exactement la même distance avec des intentions totalement différentes. L’une peut multiplier les courses défensives pour poursuivre le ballon, tandis que l’autre contrôle la rencontre grâce à son placement et à sa possession.

Pour comprendre l’intensité réelle d’un match, il faut donc également observer :

les courses à haute intensité ;

la distance parcourue à haute vitesse ;

le nombre de sprints ;

les accélérations et les décélérations ;

le moment et la zone dans lesquels ces efforts sont réalisés.

Les définitions peuvent également varier selon les fournisseurs de données. Le seuil utilisé pour identifier une course à haute intensité ou un sprint n’est pas toujours identique d’une compétition à l’autre. Les comparaisons doivent donc être interprétées comme des tendances et non comme des vérités absolues.

Une moyenne de 114,7 kilomètres en Ligue 1

Après les quatre premières journées de la saison 2026-2027, une équipe de Ligue 1 parcourt en moyenne environ 114,7 kilomètres par match.

Cette moyenne cache toutefois des écarts importants. Rennes occupe la première place avec 120,04 kilomètres par rencontre. Le club breton est suivi par Toulouse, avec 118,42 kilomètres, puis Lyon, avec 118,16 kilomètres.

Le Mans et Lorient complètent le haut du classement avec respectivement 117,69 et 117,45 kilomètres.

À l’autre extrémité, l’Olympique de Marseille affiche une moyenne de seulement 107,46 kilomètres. L’OM occupe ainsi la dernière place du championnat dans cette catégorie après quatre journées.

L’écart est conséquent : Marseille parcourt environ 7,25 kilomètres de moins que la moyenne de Ligue 1 et 12,58 kilomètres de moins que Rennes sur un match.

À l’échelle d’une équipe, cela représente pratiquement un kilomètre de moins par joueur de champ. Mais ce classement suffit-il à conclure que l’OM est moins bien préparé physiquement ? Pas nécessairement.

La Ligue 1 court-elle davantage que les autres championnats ?

Une étude du CIES permet de replacer les chiffres français dans le contexte européen. Sur la saison 2024-2025, la Ligue 1 affichait une distance médiane cumulée d’environ 225 kilomètres par match pour les deux équipes.

La Liga se situait autour de 215,7 kilomètres, devant la Bundesliga avec 211,9 kilomètres. La Premier League et la Serie A affichaient respectivement 210,2 et 210,1 kilomètres.

Selon cette mesure, le championnat de France présentait donc le volume global le plus élevé parmi les cinq grandes ligues européennes.

Mais la Premier League affichait davantage de distance parcourue en sprint : environ 5,25 kilomètres par match, contre 4,70 kilomètres en Ligue 1.

Deux profils se dessinent alors. Le championnat français produit un volume total plus important, tandis que la Premier League se distingue par des efforts plus explosifs.

Courir davantage ne signifie donc pas nécessairement courir plus vite ou produire davantage d’actions décisives à haute intensité.

La Ligue des champions confirme les différences de style

Les données de la Ligue des champions 2025-2026 illustrent également l’écart entre les équipes.

Bodø/Glimt atteignait environ 126,5 kilomètres par rencontre, une valeur largement supérieure à celles des grands clubs européens. Le PSG affichait une moyenne de 114,3 kilomètres, Liverpool 111,8 kilomètres, l’OM 109,9 kilomètres, le Real Madrid 108,7 kilomètres et Chelsea 108,5 kilomètres.

La hiérarchie sportive ne correspond donc pas automatiquement au classement des distances parcourues.

Une équipe peut courir davantage parce qu’elle impose un pressing très agressif, mais également parce qu’elle subit le jeu, défend plus longtemps ou doit continuellement se replacer.

À l’inverse, une formation techniquement supérieure peut réduire certains déplacements grâce à la possession, à la précision de ses passes et à une meilleure occupation du terrain.

Ces chiffres de Ligue des champions concernent toutefois la saison 2025-2026. Ils permettent d’identifier des tendances, mais ne doivent pas être directement superposés aux quatre premières journées de Ligue 1 disputées en 2026-2027.

Le paradoxe de l’OM

Le début de saison marseillais présente justement un paradoxe intéressant.

L’OM est dernier de Ligue 1 pour la distance totale, avec 107,46 kilomètres par match. Dans le même temps, Marseille affiche environ 61 % de possession et une précision de passe proche de 90 %.

Une équipe qui conserve longtemps le ballon peut avoir besoin de moins courir. Elle impose davantage ses séquences, réduit les transitions défensives et oblige généralement son adversaire à se déplacer.

La faible distance marseillaise peut donc être, en partie, la conséquence du projet de jeu. Elle n’est pas automatiquement la preuve d’un déficit physique.

Mais la possession n’explique pas tout. Il faut également analyser la vitesse de circulation, les déplacements sans ballon, les appels offensifs, le contre-pressing et la capacité à répéter les efforts.

Une possession trop statique peut produire de très bons chiffres techniques sans provoquer suffisamment de déséquilibres.

Marseille également en retrait à haute intensité

L’analyse devient plus préoccupante lorsqu’on observe les courses à haute intensité.

Après quatre journées, Rennes réalise environ 753 courses à haute intensité par match. La moyenne de Ligue 1 se situe autour de 660, alors que l’OM n’en effectue qu’environ 590.

Marseille produit ainsi près de 22 % de courses à haute intensité en moins que Rennes.

Cette différence ne permet toujours pas d’établir, à elle seule, un diagnostic physique. Mais elle montre que le faible volume de course de l’OM ne concerne pas uniquement les déplacements à basse vitesse.

Il faut alors se demander si Marseille maîtrise réellement les rencontres en économisant ses efforts ou si l’équipe manque d’agressivité dans certains moments : pressing, appels en profondeur, replacements et transitions après la perte du ballon.

Quels joueurs de l’OM parcourent le plus de distance ?

À l’échelle individuelle, Pierre-Emile Højbjerg domine le classement marseillais de la distance moyenne rapportée à 90 minutes, avec environ 10,74 kilomètres.

Himad Abdelli suit avec 10,37 kilomètres, devant Timothy Weah avec 10,33 kilomètres. Angel Gomes affiche 10,15 kilomètres et Amine Harit 9,93 kilomètres.

Ces chiffres reflètent notamment les rôles attribués aux joueurs. Un milieu axial doit couvrir plusieurs zones, proposer des solutions à la relance et accompagner les transitions. Un attaquant ou un défenseur central n’aura pas les mêmes déplacements.

Le volume doit donc toujours être interprété en fonction du poste, du temps de jeu et des consignes tactiques.

Emerson et Weah en tête à haute intensité

Le classement des courses à haute intensité offre une autre lecture.

Après quatre journées, Emerson en totalise 265 en 359 minutes. Timothy Weah suit avec 263 courses en 360 minutes, devant Højbjerg avec 234 en 360 minutes.

Amine Harit en compte 228 en 353 minutes. Igor Paixão et Amine Gouiri atteignent chacun 199 courses, mais avec des temps de jeu très différents : 250 minutes pour Paixão, contre 358 pour Gouiri.

Cette nuance est essentielle. Un total brut dépend directement du nombre de minutes disputées. Pour comparer précisément les joueurs, il faut aussi calculer leurs courses à haute intensité pour 90 minutes.

Le chiffre de Paixão prend alors une dimension particulière : malgré un temps de jeu inférieur, il égale déjà le total de Gouiri.

Les kilomètres sont un signal, pas un diagnostic

Les données physiques sont utiles, mais elles ne racontent jamais toute l’histoire d’un match.

La distance parcourue permet de mesurer un volume. Les sprints et les courses à haute intensité renseignent sur l’explosivité et la répétition des efforts. Mais ces informations doivent être croisées avec la possession, le pressing, les transitions, le résultat et les intentions tactiques.

Dans le cas de l’OM, les premières données de la saison 2026-2027 posent une vraie question. Marseille court moins que toutes les autres équipes de Ligue 1 et produit également moins de courses à haute intensité que la moyenne.

Une partie de cet écart peut être expliquée par la possession et la volonté de contrôler le ballon. Mais seule une analyse plus longue permettra de déterminer s’il s’agit d’une véritable maîtrise tactique ou d’un manque d’intensité.

Une équipe ne doit pas seulement courir plus. Elle doit courir au bon endroit, au bon moment et à la bonne vitesse.

Les kilomètres sont un signal. Ils ne constituent pas, à eux seuls, un diagnostic.

Sources : Ligue 1 – Data Zone, FotMob – statistiques de Ligue des champions, Observatoire du football CIES.