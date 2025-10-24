Pierre Sage donne les clés pour battre l’OM !

Avant d’affronter Marseille, l’entraîneur du RC Lens a détaillé sa méthode pour surprendre l’OM et souligné le rôle décisif de Florian Thauvin.

À la veille de la réception de l’OM, Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse avec un plan clair, pour espérer vaincre l’équipe de Roberto De Zerbi. L’entraîneur lensois, réputé pour son approche méthodique, a insisté sur l’importance de la dimension psychologique et du contrôle du ballon.

« Pour battre Marseille, j’ai envie qu’on rassemble toutes les bonnes choses qu’on a faites depuis le début de saison », a-t-il expliqué. « Tactiquement, il faudra avoir le ballon dans leur camp et les surpasser dans le domaine psychologique. » Conscient des forces de son adversaire, Sage a reconnu la richesse offensive et la profondeur de banc de l’OM : « C’est une équipe avec énormément de variété dans son jeu. »

Pour contrer cette diversité, l’entraîneur lensois mise sur un pressing haut et une densité dans les zones clés. « L’idée sera de les contrarier un maximum et d’annihiler toute forme de variété de leur part, et ce, le plus haut possible sur le terrain. »

Florian Thauvin, un élément clé à surveiller

Au-delà de la tactique collective, Pierre Sage a évoqué le cas de Florian Thauvin, ancien joueur marseillais qui pourrait, selon Sage, peser sur l’issue du match. « À Marseille, il a marqué de son empreinte une période de ce club. Ce sera un match particulier pour lui », explique Sage. « En général, quand les matchs sont particulier, il fait un bon match. »

Le technicien lensois confirme que Thauvin pourrait être un atout décisif : « On attend de lui qu’il fasse un bon match, et je pense qu’il peut faire mal à l’OM. » L’idée est donc d’imposer un plan tactique précis tout en surveillant les joueurs capables de changer l’issue du match. Pierre Sage veut combiner maîtrise collective et exploitation du facteur humain pour maximiser les chances de Lens.

Les Lensois abordent ce match plein d’ambition, avec sérénité, conscient de la difficulté de la mission mais convaincu que ses principes de jeu et la motivation de ses joueurs, peuvent créer la surprise face à un OM toujours redoutable.