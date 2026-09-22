Plus d’excuses ? Le vrai championnat de l’OM commence maintenant ?

Voici le replay du dernier Débat Foot Marseille ! On revient sur ce Classique et surtout sur la suite de la saison marseillaise. Avec la trêve internationale qui arrive, Bruno Genesio va disposer d’un peu de temps pour tenter de relancer son équipe.

Retour à froid sur OM-PSG

L’émission débutera par le décrassage du match OM-PSG. Analyse de la prestation marseillaise, débat autour du penalty non sifflé sur Gouiri, mais aussi retour sur les déclarations de Bruno Genesio et Neal Maupay.

Le classement et les résultats de la journée seront également au programme.

Le vrai championnat de l’OM commence-t-il après la trêve ?

Ce sera le gros débat de l’émission. Après la coupure internationale, l’OM va entrer dans une série importante avec plusieurs rencontres de Ligue 1 et d’Europa League.

Genesio aura-t-il encore des excuses après la trêve ? Le calendrier peut-il permettre à l’OM de relancer sa saison ? Combien de points faudra-t-il prendre ? Le principal problème est-il physique ou tactique ?

On fera également le point sur les joueurs marseillais appelés en sélection et sur ceux qui resteront à Marseille pour travailler avec le staff.

Rendez-vous dans Débat Foot Marseille pour 50 minutes de débats, d’analyses et de réactions autour de l’actualité de l’OM.