Plusieurs prétendants pour cet attaquant marseillais ?

Alors que l’Olympique de Marseille voudrait se séparer de Bemba Dieng cet été, plusieurs clubs envisageraient de recruter l’international sénégalais qui pourrait se laisser séduire par un départ.

Bemba Dieng n’aura disputé que deux mi-temps durant la préparation de l’OM. Écarté par son entraîneur Igor Tudor, il n’a pas participé aux trois derniers matchs de préparation de son équipe. Malgré son envie de rester au club, l’international sénégalais est poussé vers la sortie par ses dirigeants. Très actif dans le sens des arrivées depuis le début du mercato, l’OM doit dégraisser pour continuer de recruter. Confronté à un impératif économique, les dirigeants marseillais doivent se séparer de plusieurs joueurs pour équilibrer les comptes.

Le jeune attaquant sénégalais ne manquerait pas de prétendants. Pour l’heure, seul Fribourg se serait manifesté pour recruter Bemba Dieng. Le club allemand serait prêt à faire un gros effort financier pour s’attacher les services du jeune marseillais de 22 ans. Les dirigeants fribourgeois auraient déjà pris contact avec leurs homologues marseillais pour évaluer la faisabilité de l’opération. Malgré l’intérêt allemand plusieurs autres équipes pourraient rapidement entrer dans la course pour recruter l’attaquant sénégalais. Selon les informations de 90min, Newcastle, West Ham, Leeds, Wolverhampton, Everton et Crystal Palace seraient tous intéressés par un transfert du jeune attaquant. Sous contrat jusqu’en 2024, Bemba Dieng a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 30 matchs de championnat. Pablo Longoria attend une offre entre 12 et 15 millions pour libérer son international sénégalais.

Premier League interest grows in Marseille star Bamba Dieng.

Big talent who is one of many to fall foul of the new Igor Tudor regime.

Labelled the new Sadio Mane and is a serious talent who could be available for knockdown price. @90min_Football

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 4, 2022