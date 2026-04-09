Polémique sur l’OM meilleur collectivement sans Greenwood ? Habib Beye répond !

Au cœur des débats depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood cristallise les interrogations à l’Olympique de Marseille. Meilleur buteur du club, l’attaquant anglais reste un atout offensif majeur malgré un impact défensif jugé insuffisant. En conférence de presse, Habib Beye a clarifié sa position.

Greenwood, un poids offensif déterminant pour l’OM

Avec 25 buts et 8 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues, Mason Greenwood s’impose comme l’arme principale de l’attaque de l’Olympique de Marseille cette saison. Son absence récente a d’ailleurs pesé lourd dans les résultats du club. Sorti prématurément face au LOSC, puis absent contre l’AS Monaco, l’ailier anglais n’a pas pu empêcher deux défaites consécutives (2-1 à chaque fois).

Ces revers ont fragilisé la dynamique de l’OM dans le sprint final de Ligue 1, où le club occupe actuellement la 4e place. Malgré un volume d’occasions intéressant, les Phocéens ont manqué de réalisme, illustrant l’importance de Greenwood dans la finition et la création offensive.

Habib Beye assume un équilibre collectif à ajuster

Face à certaines interrogations concernant le jeu collectif sans son joueur, Habib Beye a tenu un discours clair et mesuré : « C’est lié au fait qu’on le voit moins défendre. Aujourd’hui il ne fera pas un retour défensif sur 50 mètres. Mais il peut couper des lignes de passe. Parfois, il faut accepter un déficit défensif quand il y a autant d’apports offensifs. Mason est très important pour notre attaque, il ne faut pas lui retirer ses qualités. Mais oui, il reste perfectible sur le plan défensif. »

L’entraîneur de l’OM assume donc une adaptation du collectif pour maximiser l’impact de son meilleur joueur. Un choix stratégique classique au plus haut niveau, où certains profils offensifs nécessitent un équilibre spécifique.

Bonne nouvelle pour Marseille avant la réception de Metz : Greenwood devrait faire son retour dans le groupe. Habib Beye a confirmé son état physique : « Il est mieux mais il a toujours une douleur. Il a pris un vrai contact contre Lille. C’est un joueur de qualité. Pour le manque, c’est un joueur qui aurait pu nous apporter contre Monaco. Mason revient dans le groupe, c’est une solution et il peut débloquer des situations. C’est bien de l’avoir avec nous sur ce match ».

Dans un contexte de lutte serrée en Ligue 1, le retour de Mason Greenwood pourrait peser lourd pour l’Olympique de Marseille.