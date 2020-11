Porto – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace au Portugal pour y affronter le FC Porto à l’occasion de ce troisième match de poule de Ligue des Champions. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

FC Porto – Olympique de Marseille : 21h00 sur Téléfoot ou RMC Sport

Le groupe



Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Perrin, Caleta-Car, Amavi, Balerdi Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Payet, Thauvin, Gueye, Radonjic, Kamara, Khaoui Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Luis Henrique

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Amavi, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Kamara, Gueye, Sanson – Thauvin, Bendetto, Payet



FC Porto :



Marchesin – Manafa, Mbemba, Sarr, Zaidu – Sergio Oliveira, Uribe – Corona, Otavio, Luis Diaz – Marega

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos dans un Estádio do Dragão (le stade du Dragon) construit en 2003 et dont la capacité de 50 033 places.

L’Estadio do Dragao ! Et José Mourinho qui embrasse la coupe aux grandes oreilles. Porto/OM J-1 pic.twitter.com/TqFdq6Q4pc — Carine Galli (@CarineGalli) November 2, 2020

L’Arbitre de cet OM – City

L’arbitre désigné pour OM – City ce mercredi soir est l’italien Monsieur Antonio Mateu Lahoz

La Météo

Prévision météo à Porto à 21h00 (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 11°C / ressentie 9°C

– Vent : 13 km/h N

– Taux d’humidité : 61%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM vs porto

Le FC Porto et Marseille se sont affronté 4 fois, l’OM n’a jamais gagné et n’a obtenu qu’un match nul pour 3 défaites.

Déclarations d’avant-match

«Mon attachement à cette ville et la même que pour quelqu’un d’autre avec sa ville de naissance. C’est la ville où je suis installé avec ma famille, j’y ai passé toute ma jeunesse, lié à ce club de cœur, j’y suis très attaché émotionnellement. C’est comme pour vous les Marseillais avec la ville. C’est le même type d’attachement, viscéral».

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

«Marseille a déjà débuté à trois reprises avec des schémas différents. Contre City en 3-5-2, dans ses deux victoires en 4-4-2 losange, et aussi dans le 4-3-3 typique qu’André (Villas-Boas) a le plus utilisé au long de sa carrière. Nous sommes prêts à faire face à ces différents scénarios, au regard des individualités de Marseille et de leur dynamique collective dans ces différents schémas tactiques. C’est à nous de définir le nôtre et d’être prêts à affronter le schéma dans lequel pourra se présenter l’adversaire.»

Sérgio Conceiçao – source : Conférence de presse