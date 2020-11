Porto – OM // Les Notes de FCM : Aucun joueur ne mérite plus de 3/10 !

L’Olympique de Marseille s’est, encore, incliné en Ligue des Champions, cette fois-ci à Porto sur le même score que face à City (0-3).

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 3/10

Rien de bien impressionnant…

Bon, il ne peut pas grand chose sur les deux premiers buts (même s’il part du bon côté sur le péno) mais il n’est pas irréprochable sur le 0-3 (69′). On ne va pas non plus lui faire porter le poids de la défaite mais dans une équipe aussi faible, on a besoin que le gardien sorte des miracles à répétition. Il n’en a pas sorti hier soir…

H. Sakai : 3/10

Pas le plus nul mais médiocre quand même…

On le sait très bien que ce n’est pas de lui que va jaillir la lumière mais on l’attend tout de même dans les duels et les combinaisons avec Thauvin. Pour les duels, il en a perdu 6 sur 9 joués et les bonnes combinaisons avec Thauvin se comptent sur le doigt d’une main. Dépassé comme tous les autres, nul comme tous les autres.

Alvaro : 2/10

Le patron d’une défense qui coule…

D’entrée de jeu, il donne le ton en faisant n’importe quoi, en collaboration avec Sanson, pour offrir le premier but (3′). Relances moisies, impact inexistant et multiples courses derrière les attaquants ont suivies… Sur le troisième but, il ne semble par exemple jamais en mesure d’intervenir malgré sa proximité avec Corona (69′). Ha oui et il a gagné très peu de duels aussi (4 sur 9). Bref…

D. Caleta-Car : 2/10

Un désastre là où il est censé être bon…

Ses relances ont plus souvent terminées en touche que dans les pieds de ses partenaires et son impact dans les duels a été risible. À l’image de son « air défense » au départ de l’action du troisième but (68′). Mais qu’est-ce qu’il fait à ce moment-là sérieusement ? Il lui est même arrivé de rater des passes simples à cinq mètres au sol (20′) ! Un match foiré de A à Z.

J. Amavi : 2,5/10

Le mauvais Amavi, celui qui est dangereux pour son équipe malgré toute sa bonne volonté…

Son penalty « à la Amavi », c’est à dire où il charcute le joueur sans empêcher le ballon de passer, provoqué sur Corona (28′) a fait basculer sa rencontre du mauvais côté de la force. Celui des fautes à répétition (5, record du match), de l’envie trop forte de se rattraper qui gâche les bons ballons qu’il peut intercepter et de l’agacement palpable. Au moins, lui était agacé et a essayé d’apporter quelque chose malgré sa maladresse qui coûte encore chère à son équipe…

B. Kamara : 2/10

Encore un match anonyme pour notre ex-crack…

Comme depuis le début de saison, il a rendu une copie neutre, celle d’un élément quelconque. Il ne brille pas au milieu de terrain, ne s’impose pas dans les duels et n’a pratiquement aucune influence dans la construction. Il n’apporte désormais rien de plus que sa présence et ses efforts. Remplacé par Kevin Strootman à la 82′ qui a eu le temps de prendre son petit carton jaune sur un tacle bien appuyé.

M. Sanson : 2/10

Le symbole incompréhensible de cette équipe…

Il court partout, sans but précis, avec beaucoup de déchets devant et derrière… quand il touche des ballons ! 34 seulement hier soir en 64 minutes de jeu. Il est malchanceux mais précipite quand même le premier but d’entrée de match (4′) et… c’est à peu près tout. Il a gagné 2 duels sur les 13 disputés, n’a réussi que 68% de ses 22 passes tentés et bien sûr 0 tir, 0 passe clé. Remplacé à la 65′ par Michael Cuisance qui réussit une bonne frappe (76′).

V. Rongier : 3/10

Pas le plus nul mais pas très utile non plus…

On peut tout de même mettre à son actif plusieurs retours vaillants en fin de match pour empêcher l’humiliation de prendre des ampleurs dingues et une certaine dignité dans les duels disputés au milieu. Sinon, sa copie est assez anonyme, il ne surnage pas non plus mais disons qu’il n’a pas coulé à pic.

F. Thauvin : 3/10

Nul mais…

Il aurait pu encore une fois être décisif en provoquant ce penalty, un peu tout seul (9′). Autrement, il n’a pas tiré une seule fois du match, a eu beaucoup de déchets dans ses centres (aucun de ses 5 centres n’a touché de partenaires) et a été averti à la 35′ pour une faute sur Otavio. S’il n’est pas décisif dans le dernier ou l’avant-dernier geste, il n’est plus très utile… Remplacé à la 82′ par Marley Aké.

D. Benedetto : 2/10

Encore et toujours la même histoire…

Jamais touché par ses partenaires, jamais en mesure de créer un truc tout seul, jamais il n’a existé dans ce match. Encore une fois. Un tour sur sa feuille de stats ? 20 ballons touchés, 0 tir mais 1 passe clé et c’est tout. Remplacé à la 77′ par Valère Germain.

D. Payet : 2/10

Le leader du désastre…

Alors certes ce n’est pas lui qui défend et il ne peut pas tout construire seul, même si il a une large part de responsabilités là dedans, mais il avait au bout du pied une opportunité unique de remettre un peu d’espoir, un peu de vie dans cette équipe. Il l’a envoyé dans les nuages avec une désinvolture à faire hurler de rage ses nombreux détracteurs actuels et même …ses derniers défenseurs ! Autrement, il n’a pas créé grand chose, voire rien du tout à part sur corner, et est apparu tout sauf indispensable sur le terrain. Remplacé à la 65′ par Luis Henrique.

LE COACH

André Villas-Boas : 2/10

Son équipe a encore proposé une bouillie collective et s’est décomposée moralement au premier vent contraire.

Il n’a rien inventé de nouveau et est reparti sur son habituel, et stérile, 4-3-3, ce qui a offert un OM habituel et donc stérile. Les occasions obtenues se font toujours aussi rares au contraire de celles concédées qui continuent d’être énormes pour l’adversaire.

Bref, son équipe ne tourne plus et en ne changeant rien, il endosse une grande part de responsabilité dans cette déroute !