Pour cet ancien coach de l’OM, « les joueurs du Sporting ne sortent pas de ce match indemnes »

Interrogé par la Provence, Elie Baup est revenu sur la victoire de l’OM en Ligue des Champions. Ce dernier estime que ce match peut avoir des répercutions sur le match retour au Portugal.

L’OM s’est imposé 4-1 face au Sporting mardi. Une première victoire décisive pour l’ancien coach olympien Elie Baup.

Tu gagnes avec la manière et sans ton public

« Aujourd’hui, j’y crois. Battre l’équipe qui avait réalisé le meilleur parcours jusque-là n’est pas anodin. Tu gagnes avec la manière et sans ton public, et d’un coup tous les voyants sont au vert. Le résultat conditionne la suite et met l’OM dans de bonnes dispositions. Il faut être dans les deux. Ce résultat combiné au nul de Francfort et Tottenham est très favorable. Les joueurs du Sporting ne sortent pas de ce match indemnes. Ils doivent s’interroger, car, au-delà du cas du gardien, le reste de l’équipe n’a pas brillé. Et là, à mi-parcours, plus personne n’a droit à l’erreur pour se qualifier. Le Sporting, qui avait fait un parcours parfait, est peut-être celui qui est le plus dans le doute. C’est quand même un paradoxe. Mais selon moi, l’autre challenge de l’OM est de battre Tottenham à domicile ». Elie Baup – Source: La Provence (06/10/2022)

C’est réducteur de ne parler que des erreurs du gardien

« Pour moi, déjà, le premier tournant du match, qui change l’attitude des Marseillais, c’est l’arrêt de Pau Lopez. Derrière, on voit Mattéo Guendouzi et Alexis Sanchez haranguer leurs partenaires. Sur l’égalisation du Chilien, ce que je trouve incroyable, c’est que quand c’est les autres qui font un pressing sur le gardien, on trouve ça fantastique. Je me rappelle de ce qu’on avait dit par rapport à Benzema contre le PSG l’an dernier, qui réalise une action similaire : ‘le Real a de la ressource, Benzema est fantastique’, mais on ne dit pas que c’est grâce à Donnarumma que le Real s’est qualifié. L’OM a été chercher sa victoire, ils ont été courageux. Les erreurs du gardien viennent parce que l’OM met une pression folle. C’est parce que l’OM n’a pas lâché que le Sporting a craqué et qu’ils n’ont pas pu sorti la tête de l’eau. C’est réducteur de ne parler que des erreurs du gardien. » Giovanni Castaldi – Source: L’Equipe du Soir (04/10/2022)