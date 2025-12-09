Pour Christopher Rocchia, il manque un 10 mais aussi Gouiri à l’OM !

La situation offensive de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats. Sur le plateau de FCM, l’ancien latéral de l’Olympique de Marseille Christopher Rocchia a livré une analyse lucide et sans détour des difficultés actuelles du club phocéen. Selon lui, l’équipe souffre avant tout d’un déficit de créativité dans le jeu, aggravé par l’absence d’un véritable meneur de jeu.

Dans son intervention, Rocchia a clairement désigné le problème central : « On est en manque de créativité, c’est réel. Si Greenwood ne fait pas de différences… voilà. J’ai envie de souligner qu’Amine Gouiri nous manque ! Dans le jeu, c’est un joueur qui dézoné en 9, faux 10 pour alimenter les autres. Oui il nous manque un 10. »

“Il manque un meneur de jeu”

et Rocchia nous révèle une cible de l’OM 😃 ( découvrir dans la video complète ici : https://t.co/HgOUfXTxi5#MercatOM pic.twitter.com/zvb0z98GuB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 9, 2025

Cette déclaration met directement en lumière la dépendance actuelle de l’OM à l’égard de Mason Greenwood, seul joueur capable, selon lui, de faire basculer une rencontre sur une action individuelle. Lorsque Greenwood est bien pris par les défenses adverses, l’animation offensive marseillaise devient plus prévisible.

Un manque de créateur qui pénalise l’OM

Le constat formulé par Rocchia est partagé par de nombreux observateurs : l’OM manque cruellement d’un numéro 10 capable d’organiser le jeu entre les lignes. L’absence d’un profil créatif empêche l’équipe de varier ses séquences offensives et de désorganiser les blocs bas, souvent proposés face aux Marseillais.



Le cas d’Amine Gouiri est central dans l’analyse de Rocchia. Actuellement éloigné des terrains en raison d’une blessure et d’une opération à l’épaule, Gouiri est décrit comme un joueur capable de dézoner, d’évoluer en faux neuf ou en faux dix, et surtout de créer du lien entre le milieu et l’attaque. Une absence jugée lourde de conséquences, notamment dans les phases de possession.