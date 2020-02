Pour Christopher Rocchia, le match face à Lyon n’est pas la priorité pour l’OM…

Prêté cette saison en Ligue 2, Christopher Rocchia engrange du temps de jeu avant de revenir à l’OM l’été prochain. Le latéral gauche était avec nous samedi soir pour débriefer la victoire 1-0 de l’OM face à Toulouse. Il a évoqué le match face à Lyon de mercredi…

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OM, Christopher Rocchia évolue cette saison en Ligue 2 dans le cadre d’un prêt au FC Sochaux. Cela n’empêche pas le minot de 22 ans de venir supporter son équipe, c’était le cas samedi face au TFC. Rocchia nous a fait le plaisir de venir après la rencontre dans notre debrief d’après match en direct du Vélodrome. Il évoque notamment le match à venir face à Lyon en quart de finale de la Coupe de France ce mercredi…

Pour revoir le debrief en entier : OM – TFC (1-0) : CHRISTOPHER ROCCHIA DÉBRIEFE LE MATCH AVEC NOUS EN DIRECT DU VÉLODROME !

Vu le nombre de points d’avance en Ligue 1, la priorité c’est la Champion’s League — Rocchia

« Lyon? Je pense que c’est maintenant un match comme les autres pour l’OM. Ils ne se focalisent pas sur ça, ils sont plus sur prendre des points peu importe face à qui. Lyon n’est pas une équipe régulière, même s’ils vont jouer à fond face à l’OM. Ils ne se mettent pas une pression particulière, ils ne se disent pas c’est le match de l’année. Je pense que la Coupe de France n’est pas la priorité. Vu le nombre de points d’avance en Ligue 1, la priorité c’est la Champion’s League. Il faut bien sûr gagner un titre pour l’OM, mais le grand favori reste Paris qui est encore en course en Coupe de France. Pour moi, c’est mon opinion, je pense que l’on se focalise plus sur la qualification en Champion’s League… » Christopher Rocchia – source : FCMarseille

Le chiffre : 18

C’est le nombre de match joués par Christopher Rocchia cette saison avec le FC Sochaux en Ligue 2. Un total de 1321 minutes pour un but marqué.