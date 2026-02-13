Pourquoi Rennes bloque Beye, un forfait et un retour face à Strasbourg et Tudor file en PL… les 3 infos OM de ce vendredi !

Ce vendredi 13 février marque une nouvelle journée agitée autour de l’Olympique de Marseille. Entre tensions sur le marché des entraîneurs et ajustements d’effectif avant Strasbourg, l’actualité marseillaise reste dense. Voici les trois informations majeures du jour.

Mercato OM : Les explications de la complication du dossier Habib Beye ! Rennes remonté !

La piste menant à Habib Beye connaît un sérieux coup de frein. Alors que son nom circulait avec insistance pour succéder à Roberto De Zerbi, l’ancien entraîneur du Stade Rennais se retrouve désormais au cœur d’un contentieux juridique qui complique fortement la situation.

Selon plusieurs informations relayées dans la presse, des échanges auraient eu lieu entre Beye et l’OM fin janvier, alors que le technicien était encore sous contrat avec Rennes. Ces discussions supposées auraient provoqué une vive irritation du côté du club breton, déjà fragilisé sportivement à ce moment-là.

Le contexte n’a fait qu’alimenter les tensions. Éliminé en Ligue des Champions face à Bruges, puis lourdement battu au Vélodrome (3-0), Rennes aurait peu apprécié certains choix tactiques effectués lors de cette période, accentuant un climat déjà tendu autour du coach franco-sénégalais.

Face à cette situation, le Stade Rennais a engagé des démarches juridiques visant Habib Beye et plusieurs membres de son staff. Le club évoque des « procédures d’ordre privé », sans en détailler précisément la nature. Ces actions pourraient peser lourdement sur toute négociation immédiate avec Marseille.

Dans ce contexte incertain, l’OM reste en position d’attente. Aucun accord officiel n’a été signé, et la direction marseillaise doit désormais composer avec un dossier juridiquement sensible avant toute avancée concrète.

OM : Abardonado confirme un forfait et un retour avant Strasbourg !

À la veille de la réception du RC Strasbourg, Jacques « Pancho » Abardonado a clarifié la situation médicale de son groupe. L’entraîneur intérimaire a confirmé une absence notable mais également une bonne nouvelle pour la défense marseillaise.

Leonardo Balerdi ne participera pas à la rencontre. Le défenseur central souffre d’une otite accompagnée de vertiges, un problème jugé incompatible avec les exigences physiques du match.

À l’inverse, Nayef Aguerd est bien opérationnel. Après une semaine d’entraînement complète, le défenseur marocain est disponible et devrait renforcer un secteur défensif privé de Balerdi.

Cette reconfiguration défensive intervient dans une période délicate pour Marseille. En quête de stabilité après des résultats irréguliers, l’équipe doit impérativement engranger des points pour rester au contact du haut de tableau.

Le retour d’Aguerd constitue ainsi un renfort précieux, tant sur le plan technique que dans l’équilibre global de la ligne arrière. La composition d’équipe sera particulièrement scrutée au coup d’envoi.

🗣️ Balerdi forfait, Aguerd disponible !#Abardonado : “Le seul qui manque, c’est Balerdi. Il sera absent demain. Il a une otite et avait quelques vertiges. On a besoin de joueurs à 150% pour ce match. Aguerd s’est entrainé et sera là !”#OM #OMRCSA #conf pic.twitter.com/0GbZmOcShQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 13, 2026

Mercato OM : Igor Tudor file en Premier League ?

Le nom d’Igor Tudor s’éloigne progressivement de Marseille. L’ancien entraîneur de l’OM apparaît désormais comme une option sérieuse pour Tottenham.

D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, le club londonien a engagé des premiers contacts avec le technicien croate. Libre depuis son départ de la Juventus en octobre 2025, Tudor figure parmi les profils étudiés pour succéder à Thomas Frank.

Cette piste anglaise change sensiblement la donne pour l’OM. Tudor faisait partie des entraîneurs évoqués ces derniers jours dans le contexte de la succession de Roberto De Zerbi.

Son orientation vers la Premier League réduit mécaniquement la probabilité d’un retour sur la Canebière. À Marseille, l’attention se concentre désormais davantage sur d’autres profils, Habib Beye restant l’un des noms les plus commentés malgré les complications actuelles.

Dans ce marché des entraîneurs particulièrement mouvant, chaque évolution influence l’équilibre des options disponibles. L’OM doit rapidement stabiliser sa situation pour maintenir la cohérence de son projet sportif en pleine saison.