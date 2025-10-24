Pour Rod Fanni, « l’OM a manqué d’ambition face au Sporting »

L’ancien défenseur olympien Rod Fanni, sur le plateau de DFM, a pointé du doigt le manque de prise d’initiative et de mentalité chez les joueurs après la rencontre face au Sporting.

Invité à débriefer la rencontre de Ligue des Champions face au Sporting Lisbonne, Rod Fanni n’a pas mâché ses mots à l’heure d’analyser la prestation de l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien défenseur, les choix de l’entraîneur n’expliquent pas tout : les joueurs ont aussi leur part de responsabilité dans la perte d’intensité et de confiance aperçue sur le terrain.

« Si on a peur maintenant de prendre le risque d’aller chercher des points, avec la confiance qu’on avait accumulée auparavant, je suis assez surpris », lance Fanni, déçu de l’attitude affichée par l’équipe. « Ce n’est pas parce qu’il a enlevé certains joueurs offensifs que ça donne le droit aux autres de décrocher de quatre mètres et de ne plus aller chercher leur vis-à-vis avec intensité. »

Selon lui, certaines attitudes ne reflètent pas la mentalité attendue d’un club comme l’OM. « Je dis toujours qu’il ne faut pas se cacher derrière l’entraîneur ou derrière le joueur. De part et d’autre, il y a à discuter. »

Fanni : « Même à dix, il faut montrer de la responsabilité »

S’il reconnaît que le carton rouge a pesé sur la rencontre, l’ancien défenseur olympien refuse d’y voir une excuse. « Ce n’est pas parce qu’on a un joueur expulsé qu’on doit se mettre à déjouer », insiste-t-il.

« Même si l’entraîneur te donne des consignes, la responsabilité, ce sont quand même les joueurs. Quand tu es sur un terrain, tu dois continuer à jouer, croire en tes chances et faire les efforts nécessaires. »

Malgré ce revers, l’OM de Roberto De Zerbi doit rapidement retrouver son audace et sa capacité à provoquer les choses. Aux yeux de l’ancien marseillais, la clé du renouveau passe avant tout par un sursaut collectif et une exigence retrouvée dans l’attitude pour entamer une nouvelle série de succès.