Pour Walid Acherchour l’OM doit se reconstruire autour de ce joueur !

Battu 2-1 sur la pelouse de AS Monaco, l’Olympique de Marseille continue de marquer le pas dans cette fin de saison. Un nouveau revers qui coûte cher aux Marseillais, désormais 4es, à égalité de points avec leur adversaire du soir. Mais au-delà du résultat, certains observateurs préfèrent déjà se projeter… à commencer par Walid Acherchour.

Sur son compte X, le consultant de RMC Sport a livré une analyse à contre-courant, mettant en lumière la prestation d’un joueur en particulier : Quinten Timber. Malgré la défaite, le milieu de terrain a impressionné par son activité et sa justesse.

« Le match de Timber n’est vraiment pas récompensé par le score au tableau d’affichage. Les prises de balles avec son corps, le lien avec le reste, l’impact. Tu dois construire autour de lui l’an prochain en jouant face au jeu et pas plus haut. »

Timber, l’homme fort de la prochaine saison ?

Un message fort, qui dépasse la simple analyse d’un match. Pour Acherchour, l’OM tient là un profil capable de structurer son milieu de terrain sur le long terme. Dans une équipe souvent critiquée pour son manque de liant et de maîtrise, la capacité de Timber à jouer entre les lignes et à orienter le jeu pourrait devenir essentielle.

Le match de Timber n’est vraiment pas récompensé par le score au tableau d’affichage. Les prises de balles avec son corps, le lien avec le reste, l’impact. Tu dois construire autour de lui l’an prochain en jouant face au jeu et pas plus haut. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) April 5, 2026



Cette sortie intervient dans un contexte délicat pour Marseille. Irréguliers ces dernières semaines, les Olympiens voient le podium s’éloigner et doivent désormais regarder derrière eux autant que devant. Le projet sportif est plus que jamais questionné, notamment à l’approche de la fin de saison….

L’idée de « construire autour » de Timber traduit une volonté claire : repartir sur des bases techniques solides, avec un joueur capable de dicter le tempo plutôt que de subir les événements. Une vision qui pourrait séduire une partie des supporters, en quête d’identité de jeu.

Reste à savoir si les dirigeants marseillais partageront cette analyse. Une chose est sûre : même dans la défaite, certains enseignements pourraient bien peser lourd dans les décisions à venir.