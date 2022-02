Pourquoi ces joueurs ne sont pas partis, Pau Lopez s’exprime sur Mandanda et sur son début de saison… Les 3 infos OM de ce mardi !

« Mais à la Roma, ce n’est pas à cause de la pression que je n’avais pas mon meilleur rendement (*). Là-bas, le problème est que j’avais perdu la joie de m’entraîner, le plaisir de jouer au foot. Et Marseille est arrivé à point nommé. L’ambiance ici, le vestiaire, la façon de jouer, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début j’ai retrouvé l’enthousiasme que j’avais perdu. J’étais enchanté, je profitais de chaque instant, et donc je ne pensais pas au reste, au fait qu’il y avait Mandanda. Je pensais surtout que c’était une super opportunité pour moi, j’étais heureux de venir tous les matins. Ici, par exemple, j’arrive un peu avant, je reste après, à la salle, on plaisante entre nous, on discute. Là-bas, j’étais heureux seulement quand je quittais le centre d’entraînement et que j’arrivais chez moi pour retrouver ma famille. Combien de fois je me suis dit : « Maudit soit le jour où j’ai décidé de quitter le Betis. » La Roma c’était un beau défi, un club qui peut jouer l’Europe tous les ans. Mais quand tu n’es pas heureux, tu n’es pas heureux. Moi, je ne suis pas un passionné qui regarde du foot toute la journée. Je joue parce que j’adore ça, je m’amuse, ce n’est pas un travail. Et quand tu perds cette légèreté, cet état d’esprit, ton niveau baisse. » Pau Lopez – source : L’Equipe (01/02/2022)

