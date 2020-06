Pourquoi les déclas de Payet sur son salaire posent problèmes…

Édito de Football Club de Marseille sur l’actualité du club…

Hier, Dimitri Payet s’est justifié, dans une interview au Journal de l’île de la Réunion, sur sa position concernant les efforts demandés aux joueurs sur leurs salaires pendant (et après ?) cette crise : « Ma position était claire et nette. Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j’ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club pour qui tout le monde connaît mon attachement. »

Cette position de « père de famille », à qui il est demandé de gratifier la table du foyer d’une miche de pain, est de plus en plus fréquemment utilisée par les joueurs afin de justifier de choix de carrières douteux ou comme ici, de positionnements particuliers ayant attrait à des considérations pécuniaires. Dans le contexte actuel où une énorme partie des pères (et mères) de familles sont appelés à faire des sacrifices d’un tout autre ordre, sa posture passe mal.

Payet mérite son salaire…

Dans le débat public français, les mots « footballeurs » et « argent » sont beaucoup trop souvent prononcés sur un ton de dégoût enrobant une réflexion insultante sur le mérite de ces jeunes gens. Il ne s’agit donc pas ici de deviser opportunément sur les frasques culinaires de Franck Ribéry, par exemple. Parce que c’est complètement débile.

Ces athlètes, ces stars, ces personnalités publiques sont les principaux acteurs d’une industrie florissante (ou au minimum spéculant sur des lendemains fleuris). Leur compétence très spécifique dans cette activité plébiscitée comme aucune autre leur offre donc une large part du gâteau, mais une large part du gâteau justifiable par le fait que sans eux, il n’y a pas de gâteau.

Oui ce gâteau est sans doute trop gras, trop sucré, un peu boursouflé mais ils n’en sont pas responsables. Pour trouver les responsables, il faudrait laisser une note aux chefs de ce gros bordel. À savoir les mecs à la tête des clubs et des institutions nationales et internationales de football.

…mais ne doit pas oublier qu’il est un privilégié !

Étant donné le système économique dans ce sport, les sommes d’argent touchées par les stars du football peuvent se justifier. Attention à ne jamais les confondre cependant avec celles obtenues par les plébéiens des divisions inférieures, beaucoup moins bien lotis salarialement et avec des carrières extrêmement réduites. Mais bon, Payet donc.

Il est où le problème avec sa position d’ouvrier refusant, au nom de la subsistance de sa famille, la baisse de salaire demandée ?

Et bien, il est là : Payet n’est pas un ouvrier, c’est un privilégié.

Un privilégié qui a mérité sa position, comme on l’a vu plus haut, mais un privilégié tout de même.

Et c’est pour cela que ses mots passent mal.

Indéniablement, en raison de son niveau de rémunération, ses engagements financiers sont autres que les vôtres ou les miens. Mais les vôtres ou les miens sont bien moins rémunérateurs pour le futur et relèvent surtout de considérations plus terre-à-terre, plus « mettre du pain sur la table » justement…

Le footballeur doit arrêté d’être stigmatisé pour ce qu’il gagne mais il doit apprendre que son sort est sans commune mesure avec ceux faisant quotidiennement des choix pouvant se justifier par l’implacable rhétorique émotionnelle liée à la famille. Cette rhétorique, ces arguments ne sont pas choisis par ceux pouvant les utiliser. Ils leur sont imposés.