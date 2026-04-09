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Pourquoi l’OM atteint un énorme déficit de 105 M€ ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Frank MCCOURT, owner of Marseille prior the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Reims at Orange Velodrome on August 12, 2023 in Marseille, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Privé de compétitions européennes et confronté à une baisse des droits TV, l’Olympique de Marseille affiche un déficit estimé à 105 millions d’euros sur la saison 2024-2025, selon La Provence. Une situation qui s’explique par plusieurs facteurs structurels et conjoncturels pesant lourdement sur les finances du club.

 

L’absence de Coupe d’Europe, un manque à gagner majeur

 


Le premier facteur expliquant le déficit de l’Olympique de Marseille reste l’absence de participation à une compétition européenne. Sans Ligue des champions ni Ligue Europa, le club phocéen a été privé de recettes essentielles.

Cela concerne notamment les revenus liés à la billetterie au stade Vélodrome, habituellement dopés par les affiches européennes. À cela s’ajoutent les primes de participation et les droits TV spécifiques aux compétitions UEFA, qui représentent une part significative du budget des clubs qualifiés.

Selon les éléments rapportés par La Provence, ce manque à gagner pèse lourdement dans le déséquilibre financier observé sur cet exercice.

 

 

Droits TV en baisse et masse salariale en hausse

 

Autre facteur aggravant : la baisse des droits audiovisuels de la Ligue 1. Le contexte global du football français, marqué par des revenus télévisuels revus à la baisse, impacte directement les ressources de l’OM.

Dans le même temps, la masse salariale du club atteint environ 153 millions d’euros sur la saison 2024-2025, en hausse par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation s’explique par les investissements réalisés sur l’effectif et les charges contractuelles existantes.

Ce double effet — baisse des recettes et hausse des dépenses — accentue mécaniquement le déficit.

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