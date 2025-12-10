Pourquoi l’OM est désormais tout proche de la qualification pour les play-offs

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup en s’imposant 3-2 sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. Une victoire arrachée dans la douleur, mais qui change quasiment tout dans la course à la qualification pour les play-offs de la Ligue des champions. À deux journées de la fin, les chiffres sont clairs : l’OM a pris une avance statistique énorme et se rapproche très sérieusement d’un printemps européen.

Les modèles prédictifs sont unanimes. Selon Opta, Marseille est qualifié dans 94,4 % de ses 10 000 simulations. Football Meets Data fait encore mieux, avec 97,2 % de probabilités de voir l’OM terminer dans le top 24. Cette domination statistique repose sur deux éléments clés : les 9 points déjà glanés et surtout une différence de buts positive (+3), rare et précieuse dans le nouveau format de la C1. L’OM n’a jamais sombré, même dans ses trois défaites, concédées à chaque fois par un seul but. Depuis le 4-0 infligé à l’Ajax dès la première journée, chaque détail compte.

Un format qui change tout en faveur de l’OM

Cette saison 2025-2026 n’a rien à voir avec la précédente. Lors de la première édition du “système suisse”, le nombre de matchs nuls avait été très faible, ce qui avait mécaniquement augmenté le total de points nécessaires pour se qualifier. Cette fois, le rapport s’est inversé : après 99 matchs, on compte déjà autant de nuls que sur toute la saison dernière. Résultat : moins de points en circulation, et donc un seuil de qualification plus bas. Une excellente nouvelle pour l’OM.

Même les scénarios les plus catastrophiques continuent de placer Marseille en position favorable. Si l’OM perd ses deux derniers matchs 1-0, Football Meets Data lui accorde encore 84,4 % de chances de qualification. Si les Marseillais sombrent contre Liverpool (4-0) puis perdent à Bruges (1-0), leurs chances restent à 80,8 %. Et dans le cas extrême où Marseille concède deux lourds revers 4-0, le taux demeure étonnamment élevé : 63,8 %. En regroupant l’ensemble des scénarios pessimistes, le modèle estime les chances globales à 80 %.

Un simple point pour une qualification quasi assurée

À l’inverse, s’il prend un seul point lors des deux derniers matchs, Marseille grimperait à 99,9 % de probabilité de qualification. De quoi offrir au Vélodrome une fin de phase bien plus sereine qu’imaginée il y a quelques semaines, quand l’OM ne comptait que trois points après quatre journées.

Reste la question d’une éventuelle qualification directe dans le top 8, synonyme d’accès immédiat aux huitièmes de finale. Pour l’instant, ce scénario relève encore de l’exploit. L’OM n’a que 2,5 % de chances d’y figurer, même si une victoire contre Liverpool ferait légèrement grimper ce chiffre à 6,6 %.

Après son succès en Belgique et deux buts refusés dans un final irrespirable, Marseille peut regarder vers l’avenir avec ambition. Le club n’est pas encore officiellement qualifié, mais tous les voyants sont désormais au vert.