Pourquoi l’OM s’est planté dans son recrutement depuis 2016 ? Quelques éléments de réponse…

L’inquiétant gouffre financier engendré par le projet de Jacques-Henri Eyraud à la tête de l’Olympique de Marseille ne cesse de faire les gros titres de la presse. En première ligne, un actif joueur mal maîtrisé ayant fait exploser la masse salariale du club pour des résultats sportifs très mitigés. Tentative d’identification de chemins récurrents ayant trop souvent menés à des échecs de recrutement. Ou « pattern » en langage « entrepreneur »…

À première vue, du FC Nantes à la Juventus Turin, de Grégory Sertic à Kevin Strootman, le recrutement de l’Olympique de Marseille ne semble pas obéir à des critères facilement identifiables à l’image de ce que peuvent faire les écuries du groupes Red Bull ou le LOSC en France. Si ce n’est la volonté de recruter des joueurs déjà assez âgés dans un marché qui fait pourtant la part belle à la jeunesse. La recrue moyenne du projet McCourt arrivant en effet à l’Olympique de Marseille après avoir soufflé ses 27 bougies…

Il a été décidé pour cet article de se concentrer sur quatre aspects bien particulier pouvant expliquer les difficultés salariales actuellement éprouvées par l’OM ainsi qu’ébaucher des débuts d’explications à certaines performances sportives.

L’âge en premier lieu pour des raisons évidentes de niveau salarial et d’éventuelles perspectives de reventes futures.

La progression sportive mesurée à travers le changement de club. Passer de Montpellier à l’OM est une élévation symbolique évidente alors que quitter la Juventus Turin ou le Benfica pour l’OM l’est beaucoup moins…

Le niveau financier du club vendeur comparé à celui de l’OM. Car il participe également au niveau de rémunération salarial sur lequel il faudra, au minimum, s’aligner.

Et enfin, le très subjectif niveau d’évidence. Faire revenir Steve Mandanda étant une idée beaucoup plus à la portée du supporter lambda que la venue d’un défenseur croate en provenance du RB Salzbourg.

Âge

à la signature* Progression

sportive Niveau fin.

club provenance Niveau

d’évidence Morgan Sanson 22 ans ⭡ inférieur élevé Patrice Évra 35 ans ⭣ supérieur élevé Dimitri Payet 29 ans ⭢ supérieur élevé Grégory Sertic 27 ans ⭢ approchant élevé Valère Germain 27 ans ⭨ supérieur élevé Luiz Gustavo 30 ans ⭧ approchant surprenant Steve Mandanda 32 ans ⭢ supérieur élevé Adil Rami 31 ans ⭨ supérieur élevé Jordan Amavi 23 ans ⭡ inférieur pas

totalement

évident Aymen Abdennour 27 ans ⭨ supérieur élevé Konstantinos Mitroglou 28 ans ⭨ approchant surprenant Duje Caleta-Car 22 ans ⭧ inférieur surprenant Nemanja Radonjic 22 ans ⭡ inférieur surprenant Kevin Strootman 28 ans ⭣ supérieur élevé Mario Balotelli 28 ans ⭢ approchant élevé Alvaro 29 ans ⭧ approchant surprenant Dario Benedetto 29 ans ⭧ inférieur pas

totalement

évident Valentin Rongier 24 ans ⭡ inférieur élevé

* Lorsque le joueur célèbre son anniversaire moins d’un mois après son arrivée, l’âge le plus élevé est retenu

Des courbes de carrières qui se dessinent…

Et si l’on ordonnait désormais ce tableau selon les réussites, sportives et financières, de ces transferts à l’Olympique de Marseille.

Âge

à la signature* Progression

sportive Niveau fin.

club provenance Niveau

d’évidence Duje Caleta-Car 22 ans ⭧ inférieur surprenant Morgan Sanson 22 ans ⭡ inférieur élevé Valentin Rongier 24 ans ⭡ inférieur élevé Dimitri Payet 29 ans ⭢ supérieur élevé Alvaro 29 ans ⭧ approchant surprenant Luiz Gustavo 30 ans ⭧ approchant surprenant Steve Mandanda 32 ans ⭢ supérieur élevé Dario Benedetto 29 ans ⭧ inférieur pas

totalement

évident Jordan Amavi 23 ans ⭡ inférieur pas

totalement

évident Adil Rami 31 ans ⭨ supérieur élevé Mario Balotelli 28 ans ⭢ approchant élevé Nemanja Radonjic 22 ans ⭡ inférieur surprenant Kevin Strootman 28 ans ⭣ supérieur élevé Valère Germain 27 ans ⭨ supérieur élevé Grégory Sertic 27 ans ⭢ approchant élevé Aymen Abdennour 27 ans ⭨ supérieur élevé Konstantinos Mitroglou 28 ans ⭨ approchant surprenant Patrice Évra 35 ans ⭣ supérieur élevé

En prenant en compte à la fois l’âge du joueur, la progression sportive et salariale qu’un transfert à l’OM pourraient lui offrir ainsi que la chance médiatique que celui-ci représente, il est possible d’esquisser une courbe de carrière. La question étant : à quelle niveau de cette courbe de carrière, l’Olympique de Marseille s’offre t-il le joueur ?

Passer à 22 ans de Montpellier à l’Olympique de Marseille, c’est faire un bond conséquent au niveau salarial, médiatique et sportif. Recruter Morgan Sanson, pour le club, c’est donc parier sur une progression réussie et une véritable motivation pour le joueur d’aller plus haut. Loin d’être une assurance, comme la globalité de son passage à l’OM en atteste, mais une logique qui semble aller dans le même sens que celle du club.

Passer à 28 ans de l’AS Roma, club déjà extrêmement populaire qui sort de cinq qualifications consécutive en Ligue des Champions, à l’Olympique de Marseille, club qui tente d’y retourner pour la première fois en six ans, ça ne peut être qu’une régression sportive qui devra être compenser par une progression salariale (forcément spectaculaire pour le nouveau club).

Recruter Kevin Strootman, pour le club, c’est donc parier sur le maintien de son niveau de jeu dans un contexte pas forcément aussi stimulant. C’est la logique de revenir très haut, très vite, très fort en allant chercher des joueurs déjà là-haut. Bref, ce qu’a fait le Paris Saint-Germain finalement. Mais avec d’autres moyens que l’OM.

L’OM s’est trompé sur sa position sur l’échiquier du football européen…

Dans son livre, Dans les coulisses du football européen (éditions Marabout), Daniel Fieldsen insiste sur l’importance pour un club de comprendre sa position sur le marché des transferts. Ils divisent les clubs en cinq catégories (superclubs, clubs souvent titrés, clubs peu titrés, clubs très peu titrés et clubs formateurs).

L’Olympique de Marseille, sous pavillon américain, a voulu immédiatement se positionner comme un club du deuxième échelon européen (AS Roma, Valence, Séville, etc) en allant leur chercher des joueurs. Cette stratégie a échoué notamment parce que ces clubs reposent également beaucoup sur l’explosion de talents sur une pente déjà ascendante. À 27, 28 ou 29 ans, leurs joueurs sont soit partis au dessus soit ils plafonnent, au mieux dans un environnement qui leur est favorable.

En recrutant des Mitroglou, Abdennour, Strootman, Germain voire Sertic ou Rami, l’OM s’est mal positionné dans la grande chaîne alimentaire du mercato européen. Il aurait dû continuer à grossir à son échelon (le troisième) en faisant fructifier des joueurs du même échelon qui l’auraient aider naturellement à aller plus haut.