Premier match de préparation de l’OM cette semaine ! A quelle heure et comment regarder ?

L’Olympique de Marseille a officialisé les modalités de diffusion de son premier match de préparation de la saison 2026/2027. Les supporters pourront suivre la rencontre face au Yamoussoukro FC, programmée le vendredi 17 juillet à 20h, en direct sur les plateformes officielles du club.

L’OM dévoile le programme du premier rendez-vous du Summer Tour

L’Olympique de Marseille a communiqué les premiers détails de son Summer Tour 2026/2027. Premier rendez-vous de cette préparation estivale : une rencontre amicale face au Yamoussoukro FC, prévue le vendredi 17 juillet 2026 à 20h au stade Félix Houphouët-Boigny.

Ce match marquera le coup d’envoi de la campagne de préparation des Marseillais avant le début de la saison 2026/2027. Comme annoncé par le média officiel du club, cette affiche sera retransmise en direct pour permettre aux supporters de suivre les premiers pas de l’effectif durant l’été.

Une diffusion réservée aux abonnés OM et Twitch

Selon la communication officielle de l’OM, l’ensemble des rencontres du Summer Tour sera diffusé sur OM.fr et sur la chaîne Twitch officielle du club.

L’accès au direct sera réservé aux membres Peuple Bleu&Blanc Essential, Gold et Platinum, ainsi qu’aux abonnés (subs) de la chaîne Twitch officielle de l’OM.

Le club précise que cette offre de diffusion débutera dès ce premier match, le 17 juillet, permettant aux supporters abonnés de suivre l’intégralité de la préparation estivale.

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Le programme connu pour l’ouverture du Summer Tour

Pour l’heure, l’OM a confirmé le premier rendez-vous de son Summer Tour :

Yamoussoukro FC – Olympique de Marseille

Vendredi 17 juillet 2026 à 20h

Stade Félix Houphouët-Boigny

Cette rencontre constituera la première sortie estivale des Olympiens avant les prochaines échéances de leur préparation.