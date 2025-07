Présaison OM : 5 matches amicaux dont 2 belles affiches au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille a dévoilé le programme complet de ses matchs amicaux pour la préparation estivale en vue de la saison 2025/2026. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, les Olympiens auront l’occasion de peaufiner leur système de jeu face à des adversaires variés, avec six rencontres prévues entre le 21 juillet et le 9 août.

Le coup d’envoi de la présaison sera donné le 21 juillet à 18h, avec un premier match face au ROC Charleroi, club belge. Ce sera l’occasion pour le staff marseillais d’effectuer une large revue d’effectif.

L’OM enchaînera ensuite avec sa participation à l’AirCup 2025, un tournoi international de préparation organisé entre l’Andorre et la Catalogne du 24 au 29 juillet. Initialement, les Marseillais devaient affronter le club d’Al Jazira, mais une modification de dernière minute a été apportée au programme. Les Émiratis ont déclaré forfait et seront remplacés par Gérone. Le duel entre OM et Gérone se jouera le 26 juillet à 20h00 au Nou Estadi, en Principauté d’Andorre. Trois jours plus tard, les Olympiens défieront Valence CF à Tarragone, le 29 juillet à 20h30, dans un test plus relevé.

La préparation se poursuivra ensuite dans un Vélodrome à guichets fermés, avec deux affiches de prestige. Le 2 août à 20h, l’OM recevra le Séville FC, septuple vainqueur de l’UEFA Europa League, pour une confrontation aux allures européennes. Puis, le 9 août à 19h, les Phocéens clôtureront leur campagne estivale face à Aston Villa FC, solide représentant de Premier League et quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions.

Ce programme riche et équilibré permettra à Roberto De Zerbi de préparer au mieux son groupe avant le début de la Ligue 1 et des compétitions européennes.

Le calendrier des matchs amicaux de l’OM :

OM / ROC Charleroi – 21 juillet à 18h

– 21 juillet à 18h OM / Gérone – 26 juillet à 20h (AirCup – Andorre)

– 26 juillet à 20h (AirCup – Andorre) OM / Valence CF – 29 juillet à 20h30 (AirCup – Tarragone)

– 29 juillet à 20h30 (AirCup – Tarragone) OM / Séville FC – 2 août à 20h (Orange Vélodrome)

– 2 août à 20h (Orange Vélodrome) OM / Aston Villa – 9 août à 19h (Orange Vélodrome)

Un été chargé attend les Olympiens, entre mise en place tactique, gestion du groupe et tests grandeur nature.