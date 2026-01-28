Info Chrono
OM Actualités

Pronostic & Cotes Bruges – OM : toutes les infos & cotes à connaître sur la 8e Journée de C1 !

LISBON, PORTUGAL - AUGUST 18: The UEFA Champions League Trophy is seen pitch side prior to the UEFA Champions League Semi Final match between RB Leipzig and Paris Saint-Germain F.C at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on August 18, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images) By Icon Sport - --- - Estàdio da Luz - Lisbonne (Portugal)

L’Olympique de Marseille en Belgique pour affronter Bruges ce mercredi 28 janvier (21h00) au Stade Jan-Breydel pour la 8e journée de Ligue des Champions. Actuellement 19e du classement, l’OM doit l’emporter après sa défaite face à Liverpool afin d’assurer sa qualification, voici notre analyse des cotes et pronostics Parions Sport en Ligne pour Bruges – OM en Ligue des Champions.

 

Bruges – OM : Duel de prétendants à la qualification !

 

L’OM, qui reste sur une grosse claque 0-3 face à Liverpool au stade Vélodrome, doit assurer sa place dans les 24. Face à un club belge qui joue aussi sa qualification, selon les dernières cotes de Parions Sport en Ligne, la victoire des Marseillais est proposée à 2.15*, tandis que celle de de Bruges n’est que de 2.95*. Le nul, lui, est coté à 3,80*. L’avantage du terrain ne confère pas un statut de favori à Bruges.

Si Emerson est forfait et que les recrues Nwaneri et Timber ne son pas qualifiés, Nayef Aguerd a fait son retour de la CAN. L’entraîneur Roberto De Zerbi peut compter sur un effectif solide pour terminer le travail en Coupe de France !

 

Profiter de 450€ offerts avec le bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne

 

Un scénario offensif ?

 

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des joutes européennes. Les cotes de Parions Sport en Ligne mettent l’accent sur le besoin de marquer : l’OM est coté à 1,75* pour inscrire le premier but. La cote double chance pour une Victoire ou Match Nul de Marseille est à 1,36*, démontrant la confiance dans le fait que l’OM ne perde pas.

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,45*, contre 2,40* pour « non ». La probabilité élevée de buts des deux côtés s’explique par la nature offensive des deux équipes.

 

Notre pronostic pour Bruges – OM

Victoire de l’OM et plus de 2.5 buts, la cote pour ce scénario est de 2.80* sur PARIONS SPORT en Ligne, n°1 sur les cotes de l’OM**.

Ce pari reflète la nécessité pour l’OM de gagner pour assurer sa qualification après la claque reçue la semaine dernière face à Liverpool…

Si les cotes et pronostics donnent un avantage au club marseillais, l’histoire du football rappelle que tout reste possible lors d’un match de football. N’hésitez pas à profiter du bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne !

 

Les buteurs à surveiller

 

Côté OM, l’efficacité sera attendue pour capitaliser sur les efforts collectifs.

Côté Bruges, les cotes buteurs placent naturellement Romeo Vermant en tête avec une cote autour de 2.95* !

Du côté de l’OM, Mason Greenwood est le plus coté pour trouver le chemin des filets (2,30*), suivi de près par Pierre-Emerick Aubameyang (2.65*). Pour les amateurs de coups de poker, Murillo est coté à 12* pour marquer dans ce match.

 

Attention aux paris !

 

Si Bruges – OM s’annonce comme un match passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Jeu Responsable : infos et engagements de Parions Sport en Ligne disponibles ici.

Cotes Parions Sport en Ligne du 27/01/2026 susceptibles d’évoluer.

**Mise en avant de notre claim ‘N°1 sur les cotes de l’OM’ (*Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 20/5/25 (124 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, Netbet.) avec créa dédiée

