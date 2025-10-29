Pronostic & Cotes OM – Angers : toutes les infos & cotes à connaître sur la 10e journée de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille reçoit le SCO Angers ce mercredi soir (21h05) à l’Orange Vélodrome pour le compte de la 10e journée de la Ligue 1. Un match crucial pour les Phocéens, qui sont à la troisième place (18 points) et qui cherchent à se relancer après deux revers consécutifs (LDC et Ligue 1). Face à des Angevins (15e avec 9 points) qui ont renoué avec la victoire mais restent en difficulté à l’extérieur, voici notre analyse des cotes et infos principales à connaître sur OM – Angers.

OM – Angers : Marseille favori logique sur Unibet

L’OM, toujours impérial à domicile, n’a pas le droit à l’erreur face à une équipe d’Angers promue et qui lutte pour le maintien.

Selon les dernières cotes d’Unibet, la victoire des Marseillais est proposée à seulement 1,16*, reflétant la nette domination attendue. Le match nul, qui serait une surprise, est coté à 5,70*, tandis que la victoire d’Angers grimpe à 11,80*.

Côté effectifs, l’OM sera privé de joueurs clés comme Leonardo Balerdi et Timothy Weah sur suspension, ainsi que de Geoffrey Kondogbia et Amine Gouiri (blessés). Cependant, l’effectif de Roberto De Zerbi reste armé pour ce match. Pour le SCO, l’équipe devrait être au complet, à l’exception de Prosper Peter (blessé).

Cotes et pronostics pour OM – Angers du 29/10/2025

Un scénario offensif attendu au Vélodrome

Les bookmakers imaginent une victoire large de l’OM. La cote pour “Marseille gagne par au moins 2 buts d’écart” est proposée à 1,58*.

L’option “Les deux équipes marquent : Non” est cotée autour de 1,60* , tandis que le “Oui” est à 2,20* , ce qui reflète la difficulté des Angevins à marquer en déplacement (un seul but lors de leurs 4 derniers matchs à l’extérieur avant cette journée).

Un scénario où "Marseille gagne sans encaisser de but" est une cote très intéressante chez Unibet, affichée à 1,70*.

Notre pronostic pour OM – Angers

Victoire de l’OM et l’équipe marseillaise ne prend pas de but.

La cote pour “Marseille gagne et les deux équipes ne marquent pas” est à 1,70* sur Unibet.

Ce pari reflète la solidité de l’OM au Vélodrome, conjuguée à la faiblesse offensive du SCO Angers à l’extérieur, qui n’a pas réussi à marquer lors de trois de ses quatre déplacements.

Si les pronostics donnent un net avantage au club marseillais, l’histoire du football rappelle qu’une surprise n’est jamais totalement impossible, mais l’OM doit s’imposer pour maintenir le rythme en haut du classement.

Les buteurs à surveiller

Côté OM, les cotes buteurs placent naturellement les attaquants en tête.

Du côté de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est le plus coté pour trouver le chemin des filets (1,91*), suivi de près par Mason Greenwood (1,84*), en grande forme et buteur sur les dernières rencontres.

Pour les amateurs de cotes élevées, l’attaquant angevin Sidiki Chérif (cote non spécifiée, mais très élevée) serait le joueur à surveiller si le SCO parvient à surprendre.

Attention aux paris !

Si OM – Angers s’annonce comme un match à sens unique, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Cotes Unibet du 28/10/2025 susceptibles d’évoluer.