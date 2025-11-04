Pronostic & Cotes OM – Atalanta : toutes les infos & cotes à connaître sur la 4e Journée de C1 !

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta Bergame ce mercredi 5 novembre (21h00) au Stade Vélodrome pour la 4e journée de la phase de Ligue de l’UEFA Champions League. Dans ce nouveau format de mini-championnat, l’OM (classé au milieu de tableau) doit impérativement l’emporter pour se donner de l’air dans la course à la qualification pour les tours à élimination directe. Avant ce duel face à une équipe italienne redoutable, voici notre analyse des cotes et infos principales à connaître sur OM – Atalanta.

OM – Atalanta : Marseille favori pour remporter les trois points

L’OM, qui a renoué avec le succès en Ligue 1 contre Auxerre (0-1), doit maintenant confirmer en Europe. L’Atalanta est un adversaire direct dans cette Phase de Ligue. Selon les dernières cotes de Parions Sport en Ligne, la victoire des Marseillais est proposée à 1,93*, tandis que celle de l’Atalanta grimpe à 3,20*. Le nul, lui, est coté à 3,65*. L’avantage du terrain confère donc un statut de favori à l’OM.

L’infirmerie, qui était “pleine à craquer”, devrait un peu se vider d’ici mercredi. Les défenseurs centraux Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi sont espérés opérationnels. L’entraîneur Roberto De Zerbi, qui a dû pallier sept absents contre Auxerre, peut souffler : Timothy Weah et Bilal Nadir pourraient aussi être disponibles. En revanche, Amine Gouiri et Geoffrey Kondogbia sont forfaits. Les joueurs comme Igor Paixão et Mason Greenwood ont pu souffler contre l’AJA et seront frais.

Un scénario offensif dans un Vélodrome sous tension

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des joutes européennes. Les cotes de Parions Sport en Ligne mettent l’accent sur le besoin de marquer : l’OM est coté à 1,60* pour inscrire le premier but. La cote double chance pour une Victoire ou Match Nul de Marseille est à 1,27*, démontrant la confiance dans le fait que l’OM ne perde pas à domicile dans cette Phase de Ligue.

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,45*, contre 2,10* pour « non ». La probabilité élevée de buts des deux côtés s’explique par la nature offensive des deux équipes.

Notre pronostic pour OM – Atalanta

Victoire de l’OM et les deux équipes marquent. La cote pour ce scénario est de 3,10* sur PARIONS SPORT en Ligne, n°1 sur les cotes de l’OM**.

Ce pari reflète la nécessité pour l’OM de gagner devant son public dans cette phase cruciale, tout en intégrant la forte probabilité que l’Atalanta, même à l’extérieur, parvienne à marquer.

Si les cotes et pronostics donnent un net avantage au club marseillais, l’histoire du football rappelle qu’un exploit ou au moins un nul de l’Atalanta n’est jamais totalement impossible. N’hésitez pas à profiter du bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne !

Les buteurs à surveiller

Côté OM, l’efficacité sera attendue pour capitaliser sur les efforts collectifs.

Côté Atalanta, les cotes buteurs placent naturellement Gianluca Scamacca en tête (cote autour de 2,50* – Non spécifiée dans le détail fourni).

Du côté de l’OM, Mason Greenwood est le plus coté pour trouver le chemin des filets (2,50*), suivi de près par Pierre-Emerick Aubameyang (2,55*). Pour les amateurs de coups de poker, Leonardo Balerdi, s’il joue, est coté à 23* pour marquer dans ce match.

Attention aux paris !

Si OM – Atalanta s’annonce comme un choc passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Cotes Parions Sport en Ligne du 05/11/2025 susceptibles d’évoluer.

**Étude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari) de l’OM du 1/12/21 au 20/5/25 (124 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, Netbet.