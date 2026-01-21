Pronostic & Cotes OM – Liverpool : toutes les infos & cotes à connaître sur la 7e Journée de C1 !

L’Olympique de Marseille reçoit Liverpool ce mercredi (21h00) au stade Vélodrome pour la 7e journée de la phase de Ligue de l’UEFA Champions League. Dans ce nouveau format de mini-championnat, l’OM (classé 16e) doit encore prendre des points pour rester dans la course à la qualification pour les tours à élimination directe. Avant ce duel face, l’équipe anglaise compte 3 points de plus que les Marseillais, voici notre analyse des cotes et pronostics UNIBET pour OM – Liverpool en Ligue des Champions.

OM – Liverpool : Un exploit pour assurer la qualification ?

L’OM, qui reste sur deux gros matches face à Bayeux et Angers, va devoir monter son niveau face au champion d’Angleterre. Selon les dernières cotes de notre partenaire Unibet, la victoire des Marseillais est proposée à 3.70*, tandis que celle de Liverpoolest que de 1.95*. Le nul, lui, est coté à 3,90*. Les Reds sont donc les grands favoris !

L’infirmerie s’est vidée, car seul Nayef Aguerd qui doit rentrer de la CAN est absent. Pavard est de retour, l’entraîneur Roberto De Zerbi peut compter sur tout le reste de son effectif.

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des joutes européennes. Les cotes de Unibet mettent l’accent sur le besoin de marquer : l’OM est coté à 2.20* pour inscrire le premier but. La cote double chance pour une Victoire ou Match Nul de Marseille est à 1,78*, démontrant la confiance dans le fait que l’OM puisse faire un résultat face à une grosse formation comme Liverpool.

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,47*, contre 2,18* pour « non ». La probabilité élevée de buts des deux côtés s’explique par la nature offensive des deux équipes.

Notre pronostic pour Liverpool – OM

Victoire de l’OM et plus de 1.5 buts. La cote pour ce scénario est de 4.00* sur Unibet !

Ce pari reflète le gros défi pour l’équipe olympienne face à une équipe pas au mieux (4 nuls de suite en Premier League) mais qui reste sur le papier un ogre de la compétition…

Les buteurs à surveiller

Côté OM, l’efficacité sera attendue pour capitaliser sur les efforts collectifs. Mason Greenwood est le plus coté pour trouver le chemin des filets (2,78*), suivi par Amine Gouiri (3.55*). Pour les amateurs de coups de poker, Pavard est coté à 20.00* pour marquer dans ce match.

Côté Liverpool, les cotes buteurs placent naturellement Hugo Ekitike en tête avec une cote autour de 2,11* !

Attention aux paris !

Si OM – Liverpool s’annonce comme un choc passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Jeu Responsable : infos et engagements d’Unibet disponibles ici.

*Cotes Unibet du 21/01/2026 susceptibles d’évoluer.