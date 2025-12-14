Pronostic & Cotes OM – Monaco : toutes les infos & cotes à connaître sur la 16e Journée de L1 !

L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco ce dimanche 14 décembre (20h45) au Stade Vélodrome pour la 16e journée de Ligue 1. Actuellement 3e du classement, l’OM doit impérativement l’emporter après deux résultats décevants face au TFC et au LOSC, voici notre analyse des cotes et pronostics Parions Sport en Ligne pour OM – Monaco.

OM – Monaco : Duel de prétendants au podium !

L’OM, qui reste sur un seul point pris en deux matches, doit se relancer face à un concurrent direct. En Ligue 1 et face une équipe très irrégulière, selon les dernières cotes de Parions Sport en Ligne, la victoire des Marseillais est proposée à 1.86*, tandis que celle de de Monaco n’est que de 3.65*. Le nul, lui, est coté à 3,85*. L’avantage du terrain confère un statut de favori à l’OM.

L’infirmerie commence à se vider. Nayef Aguerd a retrouvé son niveau après un retour mitigé suite à sa pubalgie. L’entraîneur Roberto De Zerbi peut compter sur un effectif toujours privé de Facundo Medina, Hamed Traoré et Amine Gouiri… Du côté de Monaco, Eric Dier et Christian Mawissa, en phase de reprise, sont indisponibles. Ansu Fati, touché à l’ischio gauche et actuellement en réathlétisation

Un scénario offensif dans un Vélodrome bouillant ?

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des joutes européennes. Les cotes de Parions Sport en Ligne mettent l’accent sur le besoin de marquer : l’OM est coté à 1,54* pour inscrire le premier but. La cote double chance pour une Victoire ou Match Nul de Marseille est à 1,25*, démontrant la confiance dans le fait que l’OM ne perde pas à domicile en championnat de France.

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,42*, contre 2,35* pour « non ». La probabilité élevée de buts des deux côtés s’explique par la nature offensive des deux équipes.

Notre pronostic pour OM – Monaco

Victoire de l’OM et plus de 1.5 buts en deuxième mi-temps. La cote pour ce scénario est de 3.10* sur PARIONS SPORT en Ligne, n°1 sur les cotes de l’OM**.

Ce pari reflète la nécessité pour l’OM de gagner devant son public dans cette phase cruciale, tout en intégrant la forte probabilité que Monaco, même à l’extérieur, parvienne à marquer.

Si les cotes et pronostics donnent un avantage au club marseillais, l’histoire du football rappelle que tout reste possible lors d’un match de football. N’hésitez pas à profiter du bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne !

Les buteurs à surveiller

Côté OM, l’efficacité sera attendue pour capitaliser sur les efforts collectifs.

Côté Monaco, les cotes buteurs placent naturellement Mika Bireth en tête avec une cote autour de 3.10* !

Du côté de l’OM, Mason Greenwood est le plus coté pour trouver le chemin des filets (2,30*), suivi de près par Pierre-Emerick Aubameyang (2.45*). Pour les amateurs de coups de poker, Aguerd est coté à 11.5* pour marquer dans ce match.

Attention aux paris !

Si OM – Monaco s’annonce comme un choc passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

