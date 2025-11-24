Pronostic & Cotes OM – Newcastle : toutes les infos & cotes à connaître sur la 5e Journée de C1 !

L’Olympique de Marseille reçoit Newcastle ce mardi 25 novembre (21h00) au Stade Vélodrome pour la 5e journée de la phase de Ligue de l’UEFA Champions League. Dans ce nouveau format de mini-championnat, l’OM (classé au milieu de tableau) doit impérativement l’emporter pour se donner de l’air dans la course à la qualification pour les tours à élimination directe. Avant ce duel face à une équipe anglaise très physique, voici notre analyse des cotes et pronostics Parions Sport en Ligne pour OM – Newcastle en Ligue des Champions.

OM – Newcastle : Le club anglais pour remporter les trois points !

L’OM, qui s’est imposé largement à Nice vendredi (1-5), doit maintenant confirmer en Europe. Newcastle est un adversaire solide dans ce Ligue des Champions. Pour preuve, selon les dernières cotes de Parions Sport en Ligne, la victoire des Marseillais est proposée à 2.75*, tandis que celle de lde Newcastle n’est que de 2.40*. Le nul, lui, est coté à 3,35*. L’avantage du terrain ne confère donc pas un statut de favori à l’OM.

L’infirmerie commence à se vider. Les défenseurs centraux Nayef Aguerd reste incertain, et Facubdo Medina est encore en phase de reprise. L’entraîneur Roberto De Zerbi peut compter sur Timothy Weah et Bilal Nadir, Geoffrey Kondogbia tout comme Leonardo Balerdi étaient déjà opérationnel vendredi à Nice.

Un scénario offensif dans un Vélodrome sous tension.

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des joutes européennes. Les cotes de Parions Sport en Ligne mettent l’accent sur le besoin de marquer : l’OM est coté à 1,99* pour inscrire le premier but. La cote double chance pour une Victoire ou Match Nul de Marseille est à 1,49*, démontrant la confiance dans le fait que l’OM ne perde pas à domicile dans cette Phase de Ligue.

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,55*, contre 2,05* pour « non ». La probabilité élevée de buts des deux côtés s’explique par la nature offensive des deux équipes.

Notre pronostic pour OM – Newcastle

Victoire de l’OM et plus de 1.5 buts en deuxième mi-temps. La cote pour ce scénario est de 5.30* sur PARIONS SPORT en Ligne, n°1 sur les cotes de l’OM**.

Ce pari reflète la nécessité pour l’OM de gagner devant son public dans cette phase cruciale, tout en intégrant la forte probabilité que Newcastle, même à l’extérieur, parvienne à marquer.

Si les cotes et pronostics donnent un avantage au club anglais, l’histoire du football rappelle qu’un exploit ou au moins un nul de l’OM n’est jamais totalement impossible. N’hésitez pas à profiter du bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne !

Les buteurs à surveiller

Côté OM, l’efficacité sera attendue pour capitaliser sur les efforts collectifs.

Côté Newcastle, les cotes buteurs placent naturellement Nick Woltemade en tête avec une cote autour de 2,40* !

Du côté de l’OM, Mason Greenwood est le plus coté pour trouver le chemin des filets (2,90*), suivi de près par Pierre-Emerick Aubameyang (3.00*). Pour les amateurs de coups de poker, Hojbjerg est coté à 12.5* pour marquer dans ce match.

Attention aux paris !

Si OM – Newcastle s’annonce comme un choc passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

