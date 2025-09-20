Pronostic & Cotes OM – PSG : toutes les infos & cotes à connaître sur le Classico de Ligue 1 !

L’OM reçoit le PSG ce dimanche soir (20h45) au Santiago Vélodrome pour la 5e journée de la Ligue 1. Un match déjà crucial pour les Phocéens, qui sont déjà à 6 points de Paris suite aux défaites face à Rennes et Lyon. Avant ce duel de prestige, voici notre analyse des Cotes et pronostics pour le Classico OM – PSG du 21/09/2025.

OM – PSG : Paris favori logique

L’OM ne s’est plus imposé face à Paris depuis le 19/09/2020 et une victoire 0-1 au Parc sur un but de Thauvin. Selon les dernières cotes de Parions Sport en Ligne, la victoire des parisiens est proposée à 1,92*, tandis que celle de l’OM grimpe à 3,50*. Le nul, lui, est coté à 3,95*.

Alors qu’un doute subsiste concernant la disponibilité d’Aguerd côté marseillais, le PSG doit faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont blessés pendant la trêve, alors que Khvicha Kvaratskhelia, qui a quitté le terrain prématurément contre Lens ce week-end, pourrait être disponible. Lucas Beraldo et Joao Neves sont aussi blessés…

Un scénario attendu… mais peut-être piégeux

Les bookmakers imaginent un match où le PSG marquera au moins deux buts (cote 1,99* pour +1,5 buts parisiens), mais ils ne ferment pas totalement la porte à une surprise marseillaise. L’OM est coté à 2.10* pour inscrire le premier but dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant !

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,42*, contre 2.20* pour « non ».

Notre pronostic pour OM – PSG

Victoire du PSG et les deux équipes marquent. La cote est à 2,85* sur PARIONS SPORT en Ligne, n°1 sur les cotes de l’OM**

Un pari qui reflète les absences importantes du côté du PSG, mais aussi la capacité de l’OM à surprendre avec ses recrues comme Paixao, Aubameyang ou O’Riley.

Si les cotes et pronostics pour OM – PSG donnent un net avantage au club parisien, l’histoire du football rappelle qu’un exploit marseillais, ou au moins un nul, n’est jamais totalement impossible surtout dans un Vélodrome en feu ! N’hésitez pas à profiter du bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne !

Les buteurs à surveiller

Côté PSG, les cotes buteurs placent naturellement Gonzalo Ramos en tête (1,60*), suivi de Bradley Barcola (1,80*) et Kvaratskhelia (3,00*) .

Du côté de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est le plus coté pour trouver le chemin des filets (3.10*), devant Greenwood (3,20*) et Gouiri (3.60*). Pour les amateurs de coups de poker, Balerdi est coté à 22* pour un but de la tête sur corner.

Attention aux paris !

Si OM – PSG s’annonce comme un choc passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

*cotes Parions Sport en Ligne du 18/09/2025 susceptibles d’évoluer

**Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 20/5/25 (124 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, Netbet.