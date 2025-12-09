Pronostic & Cotes Union Saint-Gilloise – OM : toutes les infos & cotes à connaître sur la 6e Journée de C1 !

L’Olympique de Marseille se déplace en Belgique pour y affronter l’Union Saint-Gilloise ce mardi (21h00) au lotto park d’Anderlecht pour la 6e journée de la phase de Ligue de l’UEFA Champions League. Dans ce nouveau format de mini-championnat, l’OM (classé au milieu de tableau) doit impérativement l’emporter pour se donner de l’air dans la course à la qualification pour les tours à élimination directe. Avant ce duel face à une équipe belge qui compte le même nombre de points, voici notre analyse des cotes et pronostics UNIBET pour Union Saint-Gilloise – OM en Ligue des Champions.

Union Saint-Gilloise – OM : Enfin gagner à l’extérieur !

L’OM, qui sort de deux mauvais résultats en Ligue 1 face au TFC et Lille, doit maintenant confirmer sa victoire face à Newcastle en Europe. Selon les dernières cotes de notre partenaire Unibet, la victoire des Marseillais est proposée à 2.35*, tandis que celle de l’Union Saint-Gilloise est que de 3.10*. Le nul, lui, est coté à 3,55*. L’avantage du terrain ne confère donc pas un statut de favori au club belge.

L’infirmerie commence à se vider. Seuls Traoré, Medina et Gouiri sont forfaits. L’entraîneur Roberto De Zerbi peut compter sur tout le reste de son effectif.

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des joutes européennes. Les cotes de Unibet mettent l’accent sur le besoin de marquer : l’OM est coté à 1,76* pour inscrire le premier but. La cote double chance pour une Victoire ou Match Nul de Marseille est à 1,33*, démontrant la confiance dans le fait que l’OM puisse enfin faire un résultat à l’extérieur en Ligue des Champions.

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,53*, contre 2,06* pour « non ». La probabilité élevée de buts des deux côtés s’explique par la nature offensive des deux équipes.

Notre pronostic pour Union Saint-Gilloise – OM

Victoire de l’OM et plus de 1.5 buts. La cote pour ce scénario est de 2.60* sur Unibet !

Ce pari reflète la nécessité pour l’OM de gagner pour se rapprocher d’une qualification dans cette phase cruciale, tout en intégrant la forte probabilité que l’Union Saint-Gilloise marque.

Les buteurs à surveiller

Côté OM, l’efficacité sera attendue pour capitaliser sur les efforts collectifs. Mason Greenwood est le plus coté pour trouver le chemin des filets (2,62*), suivi de près par Pierre-Emerick Aubameyang (2.82*). Pour les amateurs de coups de poker, Hojbjerg est coté à 11.5* pour marquer dans ce match.

Côté Union Saint-Gilloise, les cotes buteurs placent naturellement Promise David en tête avec une cote autour de 2,82* !

Attention aux paris !

Si Union Saint-Gilloise s’annonce comme un choc passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Jeu Responsable : infos et engagements d’Unibet disponibles ici.

*Cotes Unibet du 9/12/2025 susceptibles d’évoluer.