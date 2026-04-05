Pronostic Monaco – OM : Toutes les infos & cotes du match de dimanche !

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco ce dimanche à 20h45 au Stade Louis II pour la 28e journée de Ligue 1. Actuellement 3e du classement, l’OM doit impérativement l’emporter après la défaite face au LOSC juste avant la trêve internationale. Nous vous proposons dans cet article les cotes et pronostics d’Unibet pour le match Monaco – Marseille ainsi que les pronostiques de la rédaction de Football Club de Marseille.

Monaco – OM : match décisif pour le podium !

L’OM, qui reste sur une défaite face au LOSC après 3 victoires de rang doit vite se relancer. En Ligue 1 et face une équipe qui revient très fort, selon les dernières cotes de UNIBET, la victoire des Marseillais est proposée à 3.00*, tandis que celle de Monaco est de 2.15*. Le nul, lui, est coté à 3.70*. L’OM n’est donc pas favori de ce match !

Léonardo Balerdi va-t-il être disponible ? Quel onze va être aligné côté OM avec un Habib Beye qui doit relancer son groupe après la déception face au LOSC ?

Quel scénario dans ce duel de haut de tableau ?

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des rencontres de l’équipe olympienne. Toutes les cotes et pronostics de ligue 1 disponible sur Unibet : l’OM est coté à 1.98* pour inscrire le premier but. La cote double chance pour une Victoire ou Match Nul de Marseille est à 1.58*, démontrant la possibilité d’un bon résultat de l’OM dans cette rencontre…

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,40*, contre 2.26* pour « non ». La probabilité élevée de buts des deux côtés s’explique par la nature offensive des deux équipes et la friabilité de la défense olympienne.

Notre pronostic pour Monaco – OM

Victoire de l’OM et plus de 2.5 buts. La cote pour ce scénario est de 3.70* sur UNIBET, site numéro 1 sur les côtes de OM !

Ce pari reflète l’obligation pour l’OM de gagner face à Monaco dans cette phase cruciale, tout en intégrant la forte probabilité qu’il y ait des buts dans cette rencontre…

Les buteurs à surveiller

Côté OM, l’efficacité sera attendue pour capitaliser sur les efforts collectifs.

Côté Monaco, les cotes buteurs placent naturellement Balogun en tête avec une cote autour de 2.30* !

Du côté de l’OM, Aubameyang est le plus coté pour trouver le chemin des filets (2.75*), suivi de près par Gouiri (2.80*). Pour les amateurs de coups de poker, un but de Kondogbia est coté à 11.50*.

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Attention aux paris !

Si le match Monaco – OM s’annonce comme un choc passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Jeu Responsable & Conseils – Safeplay by FDJ United

*Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/08/22 au 16/12/25 (108 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de Winamax, Betclic, Unibet, Netbet.