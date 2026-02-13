Pronostic OM-Strasbourg : Toutes les infos & cotes du match de samedi !

L’Olympique de Marseille reçoit le RC Strasbourg ce samedi 14 février à 17h00 au Stade Vélodrome pour la 22e journée de Ligue 1. Actuellement 4e du classement, l’OM doit impérativement l’emporter après avoir reçu une claque face au PSG et vu le départ de son coach De Zerbi, voici notre analyse des cotes et pronostics Parions Sport en Ligne pour Strasbourg– OM.

OM-Strasbourg : Marseille doit réagir !

L’OM, qui reste sur un seul point pris en deux rencontres de L1 doit se ressaisir même si le départ de Roberto De Zerbi a concrétisé la crise qui secoue le club. En Ligue 1 et face une équipe qui revient bien, selon les dernières cotes de Parions Sport en Ligne, la victoire des Marseillais est proposée à 1.63*, tandis que celle de des Strasbourgeois est de 4.55*. Le nul, lui, est coté à 4.20*. L’OM reste donc le grand favori de ce match !

Nayef Aguerd va-t-il être disponible ? Quel onze va être aligné côté OM avec surement comme entraineur intérimaire Pancho Abardonado ? Les cartes devraient être rabattues…

Quel scénario après le départ de De Zerbi au Vélodrome ?

Les bookmakers anticipent un match offensif, typique des rencontres de l’équipe olympienne. Les cotes de Parions Sport en Ligne mettent l’accent sur le besoin de marquer : l’OM est coté à 1.16* pour inscrire le premier but. La cote double chance pour une Victoire ou Match Nul de Marseille est à 1.16*, démontrant la confiance dans le fait que l’OM gagne cette rencontre…

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,53*, contre 1.98* pour « non ». La probabilité élevée de buts des deux côtés s’explique par la nature offensive des deux équipes et la friabilité de la défense olympienne.

Notre pronostic pour OM-Strasbourg

Victoire de l’OM et plus de 1.5 buts. La cote pour ce scénario est de 1.69* sur PARIONS SPORT en Ligne, n°1 sur les cotes de l’OM**.

Ce pari reflète l’obligation pour l’OM de gagner face à Strasbourg dans cette phase cruciale, tout en intégrant la forte probabilité qu’il y est des buts dans cette rencontre…

Si les cotes et pronostics donnent un avantage clair au club marseillais, l’histoire du football rappelle que tout reste possible lors d’un match de football. N’hésitez pas à profiter du bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne !

Les buteurs à surveiller

Côté OM, l’efficacité sera attendue pour capitaliser sur les efforts collectifs.

Côté Strasbourg, les cotes buteurs placent naturellement Panichelli en tête avec une cote autour de 3.20* !

Du côté de l’OM, Mason Greenwood est le plus coté pour trouver le chemin des filets (1.92*), suivi de près par Pierre-Emerick Aubameyang (2.20*). Pour les amateurs de coups de poker, Emerson est coté à 9.80* pour marquer dans ce match.

