Pronostic Real Madrid – OM : toutes les infos & cotes à connaître sur le choc de Ligue des champions

Le Real Madrid reçoit l’OM mardi soir (21h) au Santiago Bernabeu pour la première journée de la Ligue des champions. Un match déjà crucial pour les Phocéens, qui effectuent leur grand retour en C1 après deux saisons d’absence. Avant ce duel de prestige, voici notre analyse des cotes et infos principales à connaître sur Real Madrid – OM.

Real Madrid – OM : le Real favori logique

Si l’expérience européenne penche très largement du côté des Madrilènes, c’est bien normal de voir le Real affiché comme grand favori. Selon les dernières cotes de Parions Sport en Ligne, la victoire des Merengue est proposée à 1,32*, tandis que celle de l’OM grimpe à 8,00*. Le nul, lui, est coté à 5,85*.

Un écart qui reflète la réalité : le Real, 14 fois vainqueur de la C1, reste une référence absolue sur la scène européenne. Mais l’OM arrive avec un effectif considérablement renforcé cet été et nourrit l’espoir de créer l’exploit.

Un scénario attendu… mais peut-être piégeux

Les bookmakers imaginent un match où le Real marquera au moins deux buts (cote 1,28* pour +1,5 buts madrilènes), mais ils ne ferment pas totalement la porte à une surprise marseillaise. L’OM est coté à 1,55* pour inscrire au moins un but, un signe que les Phocéens ne sont pas attendus totalement muets au Bernabeu.

Le scénario d’un match avec « les deux équipes qui marquent » est proposé à 1,65*, contre 1,90* pour « non ». Les cotes sur un match riche en buts sont intéressantes : +3,5 buts est coté à 1,95*, tandis qu’un duel plus fermé « -2,5 buts » reste à 1,38*.

Notre pronostic pour Real Madrid – OM

Victoire du Real Madrid et les deux équipes marquent. La cote est à 2,71* sur PARIONS SPORT en Ligne, n°1 sur les cotes de l’OM*

Un pari qui reflète le poids offensif du Real, mais aussi la capacité de l’OM à surprendre avec ses recrues comme Greenwood, Aubameyang ou O’Riley.

Si les cotes et pronostics pour Real Madrid – OM donnent un net avantage au club espagnol, l’histoire du football rappelle qu’un exploit marseillais, ou au moins un nul, n’est jamais totalement impossible.

Les buteurs à surveiller

Côté Real Madrid, les cotes buteurs placent naturellement Mbappé en tête (1,50*), suivi de Gonzalo Garcia Torres (1,90*) et Vinicius Jr (2,40*) .

Du côté de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est le plus coté pour trouver le chemin des filets (4,25*), devant Greenwood (3,85*) et Gouiri (4,75*). Pour les amateurs de coups de poker, Nayef Aguerd est coté à 22* pour un but de la tête sur corner.

Attention aux paris !

Si Real – OM s’annonce comme un choc passionnant à suivre, n’oubliez pas que les paris comportent toujours une part d’incertitude. Pariez de façon raisonnable et uniquement avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

