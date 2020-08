PSG – Bayern : Eric Di Meco n’a pas apprécié le chambrage de Payet !

Ce dimanche soir, le PSG s’est incliné face au Bayern Munich en finale de Ligue des Champions… Une défaite qui a forcément fait réagir à Marseille. Le chambrage de Payet a fait le tour des réseaux sociaux mais n’a pas été apprécié par tout le monde…

Dimitri Payet a profité de la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions pour publier un petit gif, visant à chambrer les fans parisiens.

j’ai du mal avec le chambrage via les réseaux sociaux

Côté supporters et joueurs du PSG, ça n’a pas été très bien perçu…Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM et désormais consultant sur RMC n’a pas apprécié non plus le geste du numéro 10.

« Les supporters, c’est l’histoire entre les deux clubs, chacun se réjouit des défaites des autres, zéro souci (…) Mais, j’ai du mal avec le chambrage via les réseaux sociaux par des joueurs en activité et qui s’approprient l’histoire du club. Après, il faut assumer derrière. Il y a un PSG-OM qui va arriver et on va les surveiller particulièrement. En tant que joueur, après une finale que je viens de perdre, je supporterais mal de me faire chambrer par un mec que je vais rencontrer. Et je ne parle pas que de Payet, c’est générationnel, c’est un football que je ne connais pas »

Eric Di Meco – Source : RMC Sports