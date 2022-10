PSG – OM (1-0) : Marseille peut (encore) avoir des regrets…

L’Olympique de Marseille s’incline face au PSG (1-0) lors de cette 11e journée de Ligue 1. Les marseillais ont proposé un bon match, mais Paris a eu les plus grosses occasions et le carton rouge de Gigot a compliqué la seconde mi-temps.

PSG 1 0 OM Neymar 45’+2

Le onze marseillais

Lopez

Mbemba Bailly (Gigot, 44′) Balerdi

Clauss Rongier Veretout (Gueye, 79′) Tavares (Kaboré, 70′)

Guendouzi Harit (Under, 70′)

Sanchez (Dieng, 79′)

Le Match :

Igor Tudor a décidé de reconduire l’équipe qui s’est imposée cette semaine face au Sporting. L’OM propose un gros pressing, mais le PSG arrive ç sortir le ballon, sur une récupération, Messi s’offre la première occasion, mais la frappe est bien capté par Lopez. Les marseillais vont devoir faire attention sur le côté gauche ou Tavares n’est pas précis. Le portugais est au sol est renvoie le ballon vers Messi qui frappe encore, Lopez est encore présent (4′). Belle sortie du PSG, Mbappé est trouvé à droite, il sert Hakimi de l’autre côté, Lopez est encore décisif (5′). Bonne tenue du ballon par l’OM, à la conclusion, Sanchez ne cadre pas sa frappe, mais cette action fait du bien (7′). Clauss déborde et centre pour Sanchez, mais c’est trop devant lui, dommage (15′). Le match s’est équilibré après une grosse entame des parisiens. Gros contre du PSG, Neymar trouve Mbappé, mais Lopez réalise une superbe parade (19′), il y avait un coup de coude flagrant de Neymar sur Rongier au début de l’action. Bonne combinaison olympienne, Harit frappe de loin mais c’est trop mou pour inquiéter le portier parisien qui capte sans problème (22′). Tavares élimine Mukiele, qui vient d’entrer, et rentre dans la surface, il tente la frappe, ce n’est pas cadré (25′). Mbappé est encore servi, il fixe et frappe fort mais Pau Lopez est encore là et sort la balle en corner (27′). Tavares tente sa chance du droit sans élan, Donnarumma obligé de sortie la frappe en corner (31′), qui ne donne rien. Messi va s’empaler sur la défense de l’OM, Turpin siffle un coup franc à l’entrée de la surface suite à un tacle de Veretout (32′). Messi s’élance et trouve la barre (35′). Mbemba avance, entre dans la surface et frappe… c’est cadré mais pas assez ajusté (38′). L’OM pensait atteindre la mi-temps à 0-0, mais trop joueur, Harit perd le ballon plein axe, Mbappé trouve Neymar qui marque (45’+2 / 1-0). Quelle erreur ! Quel dommage de donner l’ouverture du score alors que ton gardien avait réaliser de superbes parades…

Une première mi-temps de bon niveau, gâchée par le but encaissé dans les arrêts de jeu !

Harit est trouvé dans la surface, il est contré, Sanchez feinte et frappe, Mukiele dévie de la main, mais l’arbitre et la VAR ne bronchent pas (46′). Mbemba fixe et frappe dans la surface, Donnarumma ferme bien son premier poteau (50′). Suoerbe ballon de Sanchez pour Clauss, le latéral contrôle parfaitement se recentre et se fait contrer par le portier parisien (52′), l’OM a des occasions, il faut conclure! Après Danilo, sorti sur blessure en première période, Donnarumma semble souffrir du genou, il ne sort pas. Perte de balle de Clauss, Verratti est trouvé dans la surface, il frappe mais Pau Lopez est à la parage (59′). Après un bon début de seconde période, l’OM semble accuser le coup et souffre d’avantage. Contre parisien suite à une mauvaise passe de Veretout, Neymar crochète dans la surface et se laisse tomber, Turpin ne bronche pas, la VAR non plus (63′). Harit perd un ballon plein axe, Mbappé est contré, corner (66′). Pau Lopez encore décisif sur un centre fort d’Hakimi, l’OM est en difficulté (69′). Kaboré et Under remplacent Tavares et Harit (70′). Gros tacle de Gigot sur Neymar, c’est carton rouge direct (71′), c’est spectaculaire mais au ralenti il ne touche pas vraiment la danseuse brésilienne. Le geste reste stupide. Sur un contre, Pau Lopez sort vite sur Messi qui met le ballon au dessus (78′). Tudor fait entrer Gueye et Dieng à la place de Veretout et Sanchez (79′). L’OM n’aura pas réussi à inquiéter le leader dans cette fin de match, le PSG s’impose avec plus d’occasions franches, mais l’OM peut avoir des regrets car ils ont eu des occasions. Le plus négatif est la blessure de Bailly et le rouge pour Gigot, deux centraux de moins…