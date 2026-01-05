Info Chrono
PSG – OM : 1 absent et 4 retours dans le groupe marseillais pour le Koweit !
OM Actualités

PSG – OM : 1 absent et 4 retours dans le groupe marseillais pour le Koweit !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

Le clasico français retrouve sa scène estivale avec le PSG et l’OM qui s’affrontent pour le Trophée des Champions 2026 au Koweït. L’Olympique de Marseille vient de dévoiler les 28 joueurs sélectionnés pour ce rendez-vous, avec le retour de Balerdi, absent face à Nantes pour cause de maladie. Malgré les suspensions récentes, Vermeeren et Nadir, expulsés lors de la dernière journée, sont bien présents, tandis qu’Aguerd, retenu par la CAN avec le Maroc, manquera à l’appel. A noter la présence de joueurs souvent hors du groupe : Lirola, Garcia et Maupay. L’OM et le PSG s’apprêtent donc à écrire un nouveau chapitre de leur rivalité sur la scène internationale.

 


