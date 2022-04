PSG – OM (2-1 ) : Petite défaite, prise de risque trop tardive ?

Sampaoli a décidé de laisser Payet dans un rôle de faux neuf, Lopez fait son retour dans les cages. L’OM tente de garder la maitrise face à un PSG qui presse. Kamara passe dans une défense à 5 quand les marseillais n’ont pas le ballon. C’est un gros duel tactique, les homms de Sampaoli veulent rester haut et garder le ballon, mais manquent de solutions offensives avec seulement Under et Payet. Sur un ballon en profondeur, incompréhension entre Rongier et Pau Lopez, Neymar tacle le ballon et surprend le portier espagnol qui a clairement mal jugé la trajectoire du ballon (1-0 / 12′). Les marseillais ont du mal à condtruire, sur un contre, Messi est touché par Gerson qui prend un carton jaune (21′). Coup franc tiré par Messi, largement au dessus. L’OM a le ballon et petit à petit tente de se rapprocher du but parisien. Après deux corners et des sorties moyennes de Donnarumma, Caleta Car profite d’un cafouillage pour égaliser (1-1 / 31′). Neymar obtient un coup franc, il le tire en force et Lopez l’a sort en corner (33′). Le PSG pousse mais Mbappé, puis Neymar ne trouve pas le cadre… Les marseillais se font ballader, Mendes sert Messi qui marque, mais le latéral portugais est signalé hors jeu, but refusé (40′). Encore un bel alignement défensif suite à une perte de balle de Rongier, Neymar avait buté sur Lopez (43′). Neymar trouve Mbappé, mais la frappe de l’international français est contré, deu corner de suite, Paris pousse fort en cette fin de mi-temps. L’abitre consulte la VAR suite à un ballon touché par le bras de Rongier, qui semble d’abord touché le ballon de la cuisse, l’arbitre donne un penalty. Mbappé s’élance et transforme (2-1 / 49′). C’est dur pour les marseillais… 2-1 à la mi-temps.

L’égalisation de Saliba annulée pour quelques centimétres

Harit remplace Under dès le début de cette seconde mi-temps. L’OM tente de reprendre le ballon mais a bien du mal à se montrer dangereux. Neymar commet plusieurs fautes et se prend un jaune, la tension monte (56′). Les marseillais n’ont pas assez de solutions devant, il manque un buteur. Ce match se joue sur un faux rythme, l’OM ne veut pas se faire prendre dans le dos, Paris n’insiste pas vraiment. Mbappé part en profondeur, Caleta Car tacle et l’arbitre consulte la VAR, pas de penalty (73′). L’international français croit marquer, après une nouvelle perte de balle, Messi le sert mais il est encore hors jeu (75′). Lirola remplace Rongier qui semble souffir de la cuisse (76′). Sampaoli entre enfin Bamba DIeng à la place de Pape Gueye (80′). L’arbitre ne maitrise pas cette rencontre, il semble dépassé. Suite à une faute de Verrati, Payet tire parfaitement un coup franc au second poteau, Saliba égalise. Mais l’arbitre l’annule après utilisation de la VAR (84′). Bakambu remplace Caleta Car à la 92′, c’est trop tard. Harit décale Dieng, la passe est déviée, cela aurait pu être très dangenreux (95′). L’OM s’incline mais aurait pu aller chercher quelque chose face à un PSG moyen, Sampaoli a trop attendu avant de faire rentrer des attaquants…