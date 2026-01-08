PSG – OM (2-2 / TAB 4-1) : Marseille a craqué et peut nourrir des regrets !

L’OM menait dans les arrêts de jeu et s’est fait rejoindre alors qu’Aubameyang avait une occasion de but. Paris s’impose aux tirs au but et peux laisser de gros regrets aux Marseillais auteur d’un gros match malgré quelques erreurs…

Le Debrief en direct :

Le Trophée des champions débute sur un rythme élevé à Koweït City, avec un OM entreprenant face à un PSG rapidement installé dans la possession. Les Marseillais se procurent les premières situations, notamment sur coups de pied arrêtés, et obligent Chevalier à une parade réflexe devant Balerdi dès la 7e minute. Paris répond par des projections rapides, avec Kvaratskhelia et Dembélé très actifs sur les ailes. À la 13e minute, une erreur marseillaise à la relance coûte cher : Vitinha récupère et sert Dembélé, qui lobe Rulli du gauche pour ouvrir le score. Malgré ce coup dur, l’OM ne se désunit pas et continue de pousser. Greenwood et Gouiri tentent leur chance, tandis que Chevalier doit encore s’employer devant Emerson. À la pause, le PSG mène 1-0 mais Marseille a clairement montré qu’il pouvait revenir.

L’OM offre l’ouverture du score à Dembélé !

La seconde période repart sur les mêmes bases, avec un OM agressif et un PSG cherchant à exploiter les espaces. Chevalier se montre décisif à plusieurs reprises, notamment devant Gouiri et Paixao, maintenant l’avantage parisien. Paris se crée aussi des occasions, Doué et Joao Neves passant proches du break, mais Rulli veille. Les changements apportent du sang neuf des deux côtés, Aubameyang et Traoré entrant notamment pour Marseille. À l’heure de jeu, le match devient de plus en plus ouvert, avec des transitions rapides et des duels intenses. Le PSG semble alors mieux contrôler le tempo, sans parvenir à tuer le suspense. Cette domination relative va pourtant être remise en cause dans le dernier quart d’heure.

Trop d’occasions ratés par les marseillais !

À la 74e minute, Aubameyang lance Greenwood en profondeur et provoque la sortie en retard de Chevalier : penalty pour l’OM. Greenwood se charge de la sentence et égalise à la 76e minute d’une frappe croisée, prenant le gardien à contre-pied. Revigorés, les Marseillais continuent d’attaquer et prennent l’avantage à la 87e minute. Traoré déborde à gauche et centre fort devant le but ; Pacho, en voulant intervenir, pousse le ballon dans ses propres filets. L’OM mène alors 2-1 et croit tenir le trophée. Le PSG jette ses dernières forces dans la bataille, multipliant les changements offensifs. Le match devient très tendu dans les dernières minutes, avec des duels rugueux et un carton jaune pour Aubameyang.

Greenwood sur penalty… Pacho (csc) et l’égalisation de Ramos dans les arrêts de jeu !

Dans le temps additionnel, Paris pousse de plus en plus fort face à un bloc marseillais reculé. Vitinha tente sa chance sur coup franc, sans succès, avant que Barcola n’apporte du danger par ses appels. À la 90e+5 minute, l’égalisation parisienne finit par tomber. Barcola remise de la tête dans l’axe pour Gonçalo Ramos, qui fusille Rulli à bout portant. À 2-2, les deux équipes sont renvoyées à une séance de tirs au but. Après un scénario renversant et intense, ce Classique délocalisé se conclut donc sans vainqueur dans le jeu. Le Trophée des champions va se décider aux penalties, au terme d’un match spectaculaire et indécis jusqu’au bout.

Les marseillais O’Riley et Traoré ratent leur deux premiers tirs au but, alors que Murillo met le sien, Chevalier est décisif alors que tous les tireurs parisiens marquent, Paris s’impose…