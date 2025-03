PSG OM (3-1) : Pas de miracle pour Marseille !

L’Olympique de Marseille s’incline 3-1 ce dimanche soir face PSG au Parc des Princes, lors de la 26eᵉ journée de Ligue 1.

Rulli

Balerdi Felipe Cornelius

Henrique Rongier Kondogbia Dedic

Nadir Rabiot

Gouiri

Le Match :

Privé de Hojbjerg et Bennacer, Roberto De Zerbi a décidé de se passer de Greenwood et dans une moindre mesure Merlin. Après un début de match rythmé, où les deux équipes cherchent à imposer leur jeu, c’est Paris qui prend l’ascendant. Ousmane Dembélé ouvre le score à la 17e minute, profitant d’une passe de Fabian Ruiz pour marquer dans le but vide après un contrôle manqué. L’OM réagit par quelques tentatives, mais n’arrive pas à concrétiser, notamment avec un tir de Valentin Rongier repoussé par Donnarumma à la 31e minute. Le PSG contrôle ensuite le jeu et inscrit un second but avant la pause, avec Nuno Mendes qui conclut un superbe centre de Ruiz à la 42e minute.

L’OM, malgré quelques bonnes phases de possession et des occasions par Amine Gouiri et Bilal Nadir, peine à déstabiliser la défense parisienne. La défense du PSG reste solide et empêche les attaques marseillaises de se concrétiser. Quelques gestes de frustration, comme le carton jaune de Nuno Mendes (26′) et la blessure de Geoffrey Kondogbia après un coup reçu au visage (44′), illustrent la tension croissante. Le PSG a dominé cette première période, menant 2-0 et contrôlant largement le jeu face à un OM trop timide dans ses attaques.

Gouiri, espoir de courte durée !

Marseille a réussi à revenir après avoir réduit l’écart à 2-1 grâce à Amine Gouiri (51′). Un cadeau de Nuno Mendes, qui a mal contrôlé une passe en retrait, a permis à Rabiot d’ouvrir la voie à Gouiri pour inscrire un but du droit au sol entre les défenseurs parisiens. Cependant, après ce but, le PSG a réagi rapidement pour reprendre le contrôle du match, menant à de nouvelles occasions dangereuses, comme une frappe de Dembélé qui a frappé le poteau à la 60′. Les Phocéens ont eu quelques possibilités d’égaliser, mais sans réussir à trouver le chemin du but.

La fin de la rencontre a été marquée par un coup du sort pour l’OM. À la 76’, Pol Lirola a marqué un autogoal après un centre d’Hakimi, et Paris a ainsi repris une avance de deux buts. L’OM a continué à pousser, mais la défense parisienne est restée solide. En dépit d’une certaine pression dans la dernière demi-heure, le PSG a conservé son avantage et a maîtrisé la fin de match, avec une possession et un jeu en passe dominante, pour finalement l’emporter 3-1.