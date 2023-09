PSG – OM (4-0) : Un Marseille impuissant et désastreux !

L’Olympique de Marseille n’a pas existé et perd 4-0 face au PSG au Parc à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Les joueurs olympiens ont été absents face à un PSG qui a joué le match à son rythme. Une absence d’agressivité et de pressing incroyables.

PSG

4 0 OM Hakimi 8′ Kolo Muani 37′ Ramos 47′ Ralos 89′

Le onze de l’OM

Lopez

Clauss – Mbemba – Gigot – Balerdi – LodiOunahi – Rongier – VeretoutVitinha Aubameyang

Le Match

Pancho Abardonado a décidé de proposer un 5-3-2 face au PSG. Les parisiens prennent directement le ballon et domine ce début de match sans pour autant se procurer d’occasions franches. Il faudra attendre un coup franc, parfaitement transformé par Hakimi qui contourne le mur et trouve la lucarne de Pau Lopez largement battu (1-0 / 8′). L’OM tente de répondre, Clauss trouve parfaitement Vitinha dans la surface, ce dernier frappe et se fait contrer par Marquinhos, il y avait mieux à faire (11′). Mbappé semble souffrir de la cheville, cela fait deux fois qu’il se fait soigner. Superbe ouverture pour Clauss, qui centre parfaitement sur la tête de Vitinha, l’attaquant frappe fort mais ne trouve que le haut de la transversale (22′). Le match s’est équilibré même si Paris a toujours la possession du ballon, le rythme n’est pas élevé. Finalement, Mbappé ne peut pas continuer et sort, Ramos le replace (31′). L’OM se fait encore surprendre suite à une frappe lointaine d’Hakimi, il trouve le poteau et ballon tape sur Pau Lopez, cela profite à Kolo Muani qui marque dans le but vide (2-0 / 37′). La faute sur le coup franc du premier but semble légère et Kolo Muani hors jeu sur la frappe d’Hakimi, pour autant, l’OM n’existe pas et n’a pas réussi à convertir ses deux occasions en contre.

Paris se balade sans Mbappé

Harit et Ndiaye remplacent Ounahi et Vitinha pour cette deuxième période. Dembélé centre au premier poteau face à Lodi et trouve Ramos qui plonge et devance Mbemba, sa tête piqué trompe Lopez (3-0 / 47′). Aubameyang tente une frappe mais c’est hors cadre… L’OM n’y est pas et ne propose pas assez d’envie et d’agressivité, le PSG se balade, une attitude étonnante suite aux déclarations d’Abardonado. A 20 minutes de la fin l’OM sort enfin de son camp et met le pied sur le ballon, le PSG peut attendre tranquillement. Correa remplace un Aubameyang encore aux abonnés absents ce soir (75′). L’OM n’y arrive pas et se fait balader sans vraiment réagir. Gigot, Veretout et Lodi prennent des jaunes plutôt d’impuissance. Nadir et Meité remplacent Clauss et Balerdi (83′). L’OM se fait encore prendre de vitesse pas Kolo Munai, ce dernier trouve Ramos qui s’offre un doublé (4-0 / 89′). On attendait une équipe avec du caractère, on n’a rien eu du tout.