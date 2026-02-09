PSG – OM (5-0) : Dembélé voulait faire passer un message !

Au Parc des Princes, Paris Saint-Germain a infligé une correction à l’Olympique de Marseille (5-0), avec un doublé de Ousmane Dembélé. Après le Classique, l’attaquant a expliqué que les Parisiens voulaient envoyer un message fort à la Ligue 1.

Domination totale au Classique : le PSG en impose

Ce dimanche soir lors de la 21ᵉ journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain a dominé sans partage l’Olympique de Marseille, s’imposant 5-0 au Parc des Princes. Ousmane Dembélé a été le principal acteur de cette démonstration, ouvrant le score à la 12ᵉ minute sur un service de Nuno Mendes avant de récidiver à la 37ᵉ, offrant un doublé qui a étouffé les Marseillais. Ensuite, un but contre son camp de Facundo Medina, suivi des réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-in, ont scellé l’écart historique entre les deux rivaux du championnat.

Grâce à ce succès, le club parisien reprend la tête du classement de Ligue 1 devant RC Lens, laissant l’OM à la quatrième place, loin du podium.

Dembélé : “faire passer un message” après la victoire

Interrogé après la rencontre sur Ligue 1+, Ousmane Dembélé a évoqué l’état d’esprit du groupe parisien après cette victoire nette contre Marseille. Le Ballon d’Or a affirmé que le PSG savait que c’était “un match spécial pour tous les Parisiens” et qu’ils avaient à cœur de faire un grand match pour “faire passer un message à tout le monde” et montrer qu’ils étaient “de retour” pour la deuxième partie de saison.

Cette déclaration, prononcée dans un contexte de performance collective remarquable, intervient alors que le club de la capitale cherche à maintenir son rythme face à une concurrence accrue en championnat.

Sportivement, cette prestation souligne aussi la forme ascendante de Dembélé, décisif et omniprésent dans le jeu parisien, et qui pourrait peser de façon significative dans la course au titre.

La claque infligée à l’OM marque un tournant dans la saison des deux clubs : le PSG affirme ses ambitions nationales tandis que Marseille doit désormais se remettre d’une lourde défaite dans un des rendez-vous les plus scrutés du calendrier.