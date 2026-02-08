PSG – OM (5-0) : HUMILIÉ !

Le Paris Saint-Germain a largement dominé l’Olympique de Marseille et s’est imposé 5-0 au terme d’un Classique à sens unique.

Dès le début de la rencontre, les Parisiens imposent leur rythme. À la 12e minute, Ousmane Dembélé ouvre le score en reprenant au sol une passe en retrait de Nuno Mendes, parfaitement lancé par Désiré Doué. L’OM tente de réagir à la 15e minute par Amine Gouiri, dont la reprise est repoussée par Matvey Safonov.

Paris continue de pousser. Désiré Doué puis João Neves se montrent dangereux, obligeant Jeffrey de Lange à multiplier les interventions. À la 32e minute, Dembélé réalise un véritable numéro individuel sur le côté droit avant d’ajuster le gardien marseillais sous la barre pour signer un doublé. À la pause, le PSG mène logiquement 2-0 après une première période largement maîtrisée.

Au retour des vestiaires, Marseille subit toujours. Le poteau repousse une frappe de Doué à la 49e minute, avant que Safonov ne s’illustre sur une tête d’Igor Paixão, l’une des rares occasions marseillaises. À la 55e minute, le PSG creuse l’écart sur un but contre son camp de Facundo Medina, qui dévie de la tête une tentative de remise de João Neves.

Le festival parisien se poursuit rapidement. À la 64e minute, Khvicha Kvaratskhelia reprend de volée un centre d’Ousmane Dembélé et trompe De Lange d’une frappe croisée à ras de terre. Deux minutes plus tard, Lee Kang-in conclut la démonstration : bien servi par Senny Mayulu, il élimine Medina avant de placer une frappe tendue du gauche hors de portée du gardien.

Avec cinq buts inscrits, une domination constante et une animation offensive portée notamment par Dembélé, le PSG surclasse l’OM et remporte un Classique totalement maîtrisé.