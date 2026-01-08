PSG – OM / Balerdi : “Lors de la dernière minute, on a beaucoup raté”

Après une finale dominée mais perdue aux tirs au but face au Paris Saint-Germain, le capitaine marseillais Leonardo Balerdi a livré une réaction empreinte de frustration et d’honnêteté au micro de Ligue 1 +. L’Olympique de Marseille, malgré une solide performance collective, repart du Koweït sans trophée.

Un scénario cruel pour l’OM

Ce jeudi au Koweït, l’OM affrontait le Paris Saint-Germain dans le cadre du Trophée des Champions 2025, disputé en janvier 2026. Au terme d’une confrontation serrée et intense, le score final affichait 2‑2 après 90 minutes, avant que le PSG ne l’emporte 4‑1 aux tirs au but.

L’équipe phocéenne, bien en place, a longtemps pesé sur le jeu. Les Olympiens ont ouvert le score puis ont su répondre après l’égalisation parisienne tardive, faisant vibrer leurs supporters et créant un contexte de suspense jusqu’à la séance fatidique.

Malgré une domination territoriale et des opportunités intéressantes, le manque de réalisme offensif s’est fait sentir dans les moments clés, notamment dans les derniers instants du temps réglementaire.

Balerdi : On a fait ce qu’il fallait, mais on a raté…

Au micro de Ligue 1 +, Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, n’a pas caché la déception qui règne dans le vestiaire marseillais après ce match abouti mais sans trophée : « On est déçu, on est venu ici chercher le trophée. On a fait ce qu’il fallait. On a beaucoup raté lors de la dernière minute, et malheureusement, on n’a pas bien fait aux tirs au but »

Cet aveu franc reflète le sentiment d’inachevé qui entoure les Marseillais : une prestation globalement maîtrisée face à l’un des favoris du football français, mais des décisions techniques ou des opportunités manquées au mauvais moment qui ont scellé le sort du match.

L’Argentin a souligné que l’objectif affiché d’entrer dans l’histoire du club en ramenant un titre s’est heurté à la dure réalité d’une séance de tirs au but, où l’efficacité individuelle prime souvent sur l’ensemble d’une performance collective.

Cette élimination aux tirs au but face au PSG, éternel rival en Ligue 1 et en compétitions nationales, laisse un goût amer pour l’OM, qui avait les moyens d’espérer un premier titre de la saison.